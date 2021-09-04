Бразилия - Аргентина. Прогноз и анонс на матч отбора ЧМ-2022

Сборные Бразилии и Аргентины сыграют в рамках южноамериканского отбора к чемпионату мира-2022. Встреча пройдет 5 сентября, начало в 22:00.

Сборная Бразилии

В целом, сборная Бразилии последние годы находится в невероятной форме и практически забыла, что такое поражение. К сожалению для местных болельщиков, исключение случилось в финале Копа Америка, где команда уступила Аргентине. Однако в отборе на ЧМ-2022 у бразильцев все великолепно: 7 побед в семи матчах, 17 забитых голов и лишь 2 пропущенных мяча.

Уверенное 1-е место с 21 пунктом и отрывом в 6 очков от второй Аргентины.

3 сентября команда Тите не без проблем, но обыграла Чили и готовится к новой битве с аргентинцами. Главной проблемой Бразилии является запрет АПЛ игрокам ряда стран ехать в свои сборные, и это серьезно ударило по команде. Тите не может рассчитывать на Эдерсона и Алиссона, а также Фабиньо, Ришарлисона и Габриэля Жезуса.

Посмотрим, сможет ли сборная не в оптимальном составе отомстить Аргентине, но ситуация в таблице позволяет бразильцам спокойно готовиться к этой встрече.

Сборная Аргентины

Аргентинская сборная, которая не проигрывает с 2019 года и находится на серии из 21 матчей без поражений, после триумфа на Копа Америка возобновила отбор с победы над Венесуэлой.

Теперь команду Скалони ждет злая Бразилия, но команда подходит к поединку в хорошем настроение. Тренеру доступны все ключевые футболисты, в том числе Месси, Ди Мария и Лаутаро. Несмотря на принципиальное соперничество, с точки зрения турнирной таблицы Бразилия может позволить себе потерять очки, тогда как Аргентине желательно побеждать, чтобы заранее решить вопрос с выходом на чемпионат мира.

Любопытно, что последнее на этот момент поражение Аргентина как раз потерпела в матче с Бразилией.

5 сентября, воскресенье