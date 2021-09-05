Свитолина прокомментировала победу над Халеп в 1/8 финала US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Симоной Халеп в четвертом круге Открытого чемпионата США по теннису.



«Это был отличный матч. Я была в предвкушении от предстоящего поединка с Симоной. Я знаю, какой она боец. Мне нужно было показывать лучшее, на что я способна. Поэтому я чрезвычайно рада, что победила сегодня. Потрясающие эмоции от выступления на арене Артура Эша.



Когда я была маленькой, всегда мечтала, что сыграю здесь и буду выигрывать матчи на этой арене. Мечты сбываются. Я радуюсь каждой игре здесь, на этой большой арене. Спасибо всем болельщикам за атмосферу.



Мы очень соскучились по зрителям. Каждый раз получается отличная атмосфера, когда играешь на глазах публики. Это невероятно, у меня сейчас мурашки бегают по коже», – сказала Свитолина.



В следующем раунде Свитолина сразится с Анжелик Кербер из Германии (№17 WTA) или Лейлой Фернандес из Канады (№73 WTA).