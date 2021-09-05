Свитолина прокомментировала победу над Халеп в 1/8 финала US Open

Элина очень ждала этого матча

  • 05.09.2021 21:37
  • 5526 просмотров
  • 2 комментария
Свитолина прокомментировала победу над Халеп в 1/8 финала US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Симоной Халеп в четвертом круге Открытого чемпионата США по теннису.
  
«Это был отличный матч. Я была в предвкушении от предстоящего поединка с Симоной. Я знаю, какой она боец. Мне нужно было показывать лучшее, на что я способна. Поэтому я чрезвычайно рада, что победила сегодня. Потрясающие эмоции от выступления на арене Артура Эша. 
 
Когда я была маленькой, всегда мечтала, что сыграю здесь и буду выигрывать матчи на этой арене. Мечты сбываются. Я радуюсь каждой игре здесь, на этой большой арене. Спасибо всем болельщикам за атмосферу.
 
Мы очень соскучились по зрителям. Каждый раз получается отличная атмосфера, когда играешь на глазах публики. Это невероятно, у меня сейчас мурашки бегают по коже», – сказала Свитолина.
 
В следующем раунде Свитолина сразится с Анжелик Кербер из Германии (№17 WTA) или Лейлой Фернандес из Канады (№73 WTA).

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Леонид Бугаренко
    Леонид Бугаренко, 05.09.2021 21:48
    +2
    Чотири матча по два сети,Еліна тратить в середньому трошки більше часу на матч, сіл витрачає скільки надо для перемоги. Такий настрій і надалі! Еліна твої вболівальники с тобою!
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    Kate
    Kate, 05.09.2021 21:42
    +5
    Хочу реванша з Кербер!!
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