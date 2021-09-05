ФОТО. Защитник Динамо сменил игровой номер

Защитник «Динамо» Никита Бурда сменил игровой номер.
26-летний футболист, выступавший ранее под номером 26, заявлен в УПЛ под номером 6.
Бурда получил травму ахиллового сухожилия и уже больше года не играл в официальных матчах за основную команду «Динамо».
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Источник — УПЛ
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