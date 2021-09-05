ФОТО. Защитник Динамо сменил игровой номер

Защитник «Динамо» Никита Бурда сменил игровой номер.

26-летний футболист, выступавший ранее под номером 26, заявлен в УПЛ под номером 6.

Бурда получил травму ахиллового сухожилия и уже больше года не играл в официальных матчах за основную команду «Динамо».