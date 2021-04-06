Травма ахилла. Защитник Динамо не сыграет до конца сезона

Защитник киевского «Динамо» Никита Бурда уже не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы ахилла.

Как сообщил журналист Михаил Спиваковский, Бурда проходит восстановление в Сербии у реабилитолога Андрея Милутиновича, который ранее помогал Лионелю Месси, Андрей Ярмоленко и другим игрокам.

Лечение проходит в два этапа, между ними будет недельная пауза. Задача Бурды – вернуться в строй перед летними учебно-тренровочными сборами команды.

Бурда получил травму во время контрольного матча с «Колосом», диагноз – разрыв ахиллова сухожилия.