Травма ахилла. Защитник Динамо не сыграет до конца сезона

Защитник киевского «Динамо» Никита Бурда уже не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы ахилла.
Как сообщил журналист Михаил Спиваковский, Бурда проходит восстановление в Сербии у реабилитолога Андрея Милутиновича, который ранее помогал Лионелю Месси, Андрей Ярмоленко и другим игрокам.
Лечение проходит в два этапа, между ними будет недельная пауза. Задача Бурды – вернуться в строй перед летними учебно-тренровочными сборами команды.
Бурда получил травму во время контрольного матча с «Колосом», диагноз – разрыв ахиллова сухожилия.
Источник — ТаТоТаке
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