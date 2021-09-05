В матче отбора ЧМ-2022 Беларусь не удержала победный счет с Уэльсом. Гарет Бэйл забил три гола.
Квалификация ЧМ-2022. Группа E
Беларусь – Уэльс – 2:3
Голы: 0:1 – 5, пенальти Бэйл, 1:1 – 29, пенальти Лисакович, 2:1 – 30 Седько, 2:2 – 69, пенальти Бэйл, 2:3 – 90+3 Бэйл.
Первый гол Бэйла
Гол Лисаковича
Гол Седько
Второй гол Бэйла
Третий гол Бэйла
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Источник — Sport.ua
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