Беларусь – Уэльс – 2:3. Бенефис Бэйла. Видео голов и обзор матча

Капитан гостей трижды расписался в воротах хозяев

  • 05.09.2021 18:25
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Беларусь – Уэльс – 2:3. Бенефис Бэйла. Видео голов и обзор матча
© FA Wales. Гарет Бэйл

В матче отбора ЧМ-2022 Беларусь не удержала победный счет с Уэльсом. Гарет Бэйл забил три гола.

Квалификация ЧМ-2022. Группа E

Беларусь – Уэльс – 2:3
Голы: 0:1 – 5, пенальти Бэйл, 1:1 – 29, пенальти Лисакович, 2:1 – 30 Седько, 2:2 – 69, пенальти Бэйл, 2:3 – 90+3 Бэйл.

Первый гол Бэйла

Гол Лисаковича

Гол Седько

Второй гол Бэйла

Третий гол Бэйла

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Источник — Sport.ua

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