Группа E. Хет-трик Бэйла. Беларусь не удержала победный счет с Уэльсом

Состоялся первый матч игрового дня квалификации ЧМ-2022 в группе E.



Беларусь в домашних стенах проиграла Уэльсу, Гаррет Бэйл забил два гола с пенальти и один с игры.

Еще в одном матче Бельгия сыграет с Чехией.



Квалификация ЧМ-2022. Группа E

Беларусь – Уэльс – 2:3

Голы: 0:1 – 5, пенальти Бэйл, 1:1 – 29, пенальти Лисакович, 2:1 – 30 Седько, 2:2 – 69, пенальти Бэйл, 2:3 – 90+3 Бэйл.

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