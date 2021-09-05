Беларусь
2 : 3
Уэльс
05.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Группа E. Хет-трик Бэйла. Беларусь не удержала победный счет с Уэльсом

Беларусь вела в счете, но проиграла

  • 05.09.2021 17:59
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Группа E. Хет-трик Бэйла. Беларусь не удержала победный счет с Уэльсом
© FA Wales. Гарет Бэйл

Состоялся первый матч игрового дня квалификации ЧМ-2022 в группе E.
 
Беларусь в домашних стенах проиграла Уэльсу, Гаррет Бэйл забил два гола с пенальти и один с игры.

Еще в одном матче Бельгия сыграет с Чехией. 
 
Квалификация ЧМ-2022. Группа E

Беларусь – Уэльс – 2:3
Голы: 0:1 – 5, пенальти Бэйл, 1:1 – 29, пенальти Лисакович, 2:1 – 30 Седько, 2:2 – 69, пенальти Бэйл, 2:3 – 90+3 Бэйл.

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Источник — Sport.ua

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