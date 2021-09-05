Мауро ТАССОТТИ: «Мы были готовы продолжать работать со сборной Украины»

Бывший ассистент главного тренера сборной Украины рассказал свое видение проблемы

  • 05.09.2021 16:53
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  • 4 комментария
Мауро ТАССОТТИ: «Мы были готовы продолжать работать со сборной Украины»
© УАФ. Мауро Тассотти

Мауро Тассотти, помощник экс-наставника сборной Украины Андрея Шевченко, так и не понял, почему УАФ расторгла контракт с их тренерским штабом.
 
«Это достаточно странная ситуация. Мы не можем не поблагодарить всех наших болельщиков за поддержку. Мы здесь работали столько лет, и между нами никогда не было никаких разногласий. Мы очень ценим эти отношения. Также хотим поблагодарить всех футболистов за готовность к тренировкам, к матчам. Нам кажется, что все мы проделали неплохую работу. Работу, которая принесла неплохой результат.
 
Что касается контракта, то мы были готовы и настроены идти вперед, продолжать тут. Нам это казалось абсолютно логичным завершением последнего периода работы. Подготовка к чемпионату мира. И вдруг все случилось таким образом, это непонятно. Я по этому поводу звонил Андрею. Можете себе представить, как мы были растеряны, имея еще и языковой барьер.
 
Я могу только поблагодарить всех, от кого зависели, и с кем были связаны наши отношения с Украиной. За наше пребывание тут, за наше сотрудничество. Все остальное мне непонятно», – сказал Тассотти.

Ранее Андрей Шевченко дал сенсационную пресс-конференцию, во время которой сообщил, что не собирался покидать национальную команду.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 05.09.2021 17:07
    0
    Странно, опомнились когда уже время столько прошло, чего молчали то когда закончился контракт?
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    u6464u
    u6464u, 05.09.2021 17:04
    0
    Вы бы ещё лет через десять надумались вернуться, какой то каламбур получается, от этого тренерского штаба, думаю авторитета такое поведение этих людей им не добавит.
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 05.09.2021 17:02
    -1
    расторгла контракт? Просто он закончился. Хотя, а кто сказал шо обязаны были им предлагать новый вообще? По сути результат это большая удача, во многом из-за регламента и шведов, а так была бы 1 победа и домой.
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    Andre066
    Andre066, 05.09.2021 17:00
    0
    Простите, но это смешно!
    А где вы раньше были?
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