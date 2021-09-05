Мауро ТАССОТТИ: «Мы были готовы продолжать работать со сборной Украины»

Мауро Тассотти, помощник экс-наставника сборной Украины Андрея Шевченко, так и не понял, почему УАФ расторгла контракт с их тренерским штабом.
«Это достаточно странная ситуация. Мы не можем не поблагодарить всех наших болельщиков за поддержку. Мы здесь работали столько лет, и между нами никогда не было никаких разногласий. Мы очень ценим эти отношения. Также хотим поблагодарить всех футболистов за готовность к тренировкам, к матчам. Нам кажется, что все мы проделали неплохую работу. Работу, которая принесла неплохой результат.
Что касается контракта, то мы были готовы и настроены идти вперед, продолжать тут. Нам это казалось абсолютно логичным завершением последнего периода работы. Подготовка к чемпионату мира. И вдруг все случилось таким образом, это непонятно. Я по этому поводу звонил Андрею. Можете себе представить, как мы были растеряны, имея еще и языковой барьер.
Я могу только поблагодарить всех, от кого зависели, и с кем были связаны наши отношения с Украиной. За наше пребывание тут, за наше сотрудничество. Все остальное мне непонятно», – сказал Тассотти.
Ранее Андрей Шевченко дал сенсационную пресс-конференцию, во время которой сообщил, что не собирался покидать национальную команду.
Источник — Instagram
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