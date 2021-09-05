Экс-форвард Шахтера отверг предложение от чилийского Коло Коло

Факундо Феррейра хочет значительно лучших условий

  • 05.09.2021 15:39
  • 989 просмотров
  • 2 комментария
Экс-форвард Шахтера отверг предложение от чилийского Коло Коло
© Getty Images/Global Images Ukraine. Факундо Феррейра

Бывший форвард «Шахтера», «Бенфики» и «Сельты» Факундо Феррейра может продолжить карьеру в чемпионате Чили.

Не так давно на связь с Феррейрой, который ныне пребывает в статусе свободного агента, вышло руководство «Коло Коло», представившее аргентинцу свое предложение.

Однако Факундо посчитал условия неприемлемыми, а зарплату низкой, по причине чего «Коло Коло» ныне готовит улучшенное предложение.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — TNT Sports

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 05.09.2021 17:04
    0
    Сидел бы в шахте (в зоне комфорта) и не рыпался)
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 05.09.2021 16:08
    -1
    Легенда.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности