Экс-форвард Шахтера отверг предложение от чилийского Коло Коло

Бывший форвард «Шахтера», «Бенфики» и «Сельты» Факундо Феррейра может продолжить карьеру в чемпионате Чили.
Не так давно на связь с Феррейрой, который ныне пребывает в статусе свободного агента, вышло руководство «Коло Коло», представившее аргентинцу свое предложение.
Однако Факундо посчитал условия неприемлемыми, а зарплату низкой, по причине чего «Коло Коло» ныне готовит улучшенное предложение.
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Источник — TNT Sports
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