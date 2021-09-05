Экс-форвард Шахтера отверг предложение от чилийского Коло Коло

Бывший форвард «Шахтера», «Бенфики» и «Сельты» Факундо Феррейра может продолжить карьеру в чемпионате Чили.

Не так давно на связь с Феррейрой, который ныне пребывает в статусе свободного агента, вышло руководство «Коло Коло», представившее аргентинцу свое предложение.

Однако Факундо посчитал условия неприемлемыми, а зарплату низкой, по причине чего «Коло Коло» ныне готовит улучшенное предложение.