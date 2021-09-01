Экс-форвард Шахтера может продолжить карьеру в Чили

30-летний форвард Факундо Феррейра, который известен в Украине по играм в составе «Шахтера», в ближайшее время может перебраться в чемпионат Чили.

Там в услугах аргентинца заинтересован «Коло-Коло», руководство которого считает, что Феррейра сумеет существенно усилить их команду.

В «Коло-Коло» Феррейра может перейти свободным агентом, в статусе которого пребывает с начала июля после ухода из «Сельты».

Ранее сообщалось, что агенты предлагали подписать Факундо Феррейру московским «Спартаку» и ЦСКА, но там от услуг аргентинца отказались.