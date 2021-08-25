Хотел в Россию. Экс-игрока Шахтера предложили московским Спартаку и ЦСКА

С июля Факундо Феррейра пребывает в статусе свободного агента

  • 25.08.2021 19:27
  • 2734 просмотра
  • 7 комментариев
Хотел в Россию. Экс-игрока Шахтера предложили московским Спартаку и ЦСКА
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Факундо Феррейра хотел продолжить карьеру в чемпионате России.

По имеющейся информации, агенты 30-летнего бомбардира предложили подписать Феррейру московским «Спартаку» и ЦСКА. Трансфер мог состояться на правах свободного агента, так как с начала июля Факундо пребывает в этом статусе.

Феррейра хотел зарабатывать в России 1 миллион евро в год, но московские клубы не сочли этот вариант интересным.

Напомним, Феррейра покинул «Шахтер» летом 2018 года, когда у него истек контракт с донецким клубом. Впоследствии аргентинец не сумел закрепиться в «Бенфике», «Эспаньоле» и «Сельте».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport24.ru

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    ALKOSruLKA
    ALKOSruLKA, 25.08.2021 20:03
    +1
    дармоїд, звик на чистих мячах грати...
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
    online
    Kapitan Vrungel, 25.08.2021 19:46
    +2
    Непотріб пропонують кацапам...
    Ссылка
    -PhoeniX-
    online
    -PhoeniX-, 25.08.2021 19:42
    +3
    dd dent, 25.08.2021 19:29
    Сидел бы в шахте и не рыпался по сути
    Да нахрен он нужен Шахте?!
    Ссылка
    folomkin99
    online
    folomkin99, 25.08.2021 19:40
    -3
    вот он скотыняка равнодушна, нэнька страдаэ из-за моцкалив, а вин, ничого святого нэмаэ
    Ссылка
    folomkin99
    online
    folomkin99, 25.08.2021 19:38
    +2
    Trollface, 25.08.2021 19:29
    Такой игрок не нужен никому.
    вопрос контрактных аппетитов
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 25.08.2021 19:29
    +1
    Сидел бы в шахте и не рыпался по сути
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 25.08.2021 19:29
    +4
    Такой игрок не нужен никому.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности