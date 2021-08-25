Хотел в Россию. Экс-игрока Шахтера предложили московским Спартаку и ЦСКА

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Факундо Феррейра хотел продолжить карьеру в чемпионате России.

По имеющейся информации, агенты 30-летнего бомбардира предложили подписать Феррейру московским «Спартаку» и ЦСКА. Трансфер мог состояться на правах свободного агента, так как с начала июля Факундо пребывает в этом статусе.

Феррейра хотел зарабатывать в России 1 миллион евро в год, но московские клубы не сочли этот вариант интересным.

Напомним, Феррейра покинул «Шахтер» летом 2018 года, когда у него истек контракт с донецким клубом. Впоследствии аргентинец не сумел закрепиться в «Бенфике», «Эспаньоле» и «Сельте».