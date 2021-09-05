Сергей НАЗАРЕНКО: «Украина наиграла на ничью в поединке с Францией»

Экс-полузащитник сборной Украины Сергей Назаренко подвел итоги ничьей в поединке отбора на ЧМ-2022 Украина — Франция (1:1).

«По большому счету, обе сборные сыграли так, как от них ожидали. В частности, новый тренер Александр Петраков использовал свою излюбленную схему с пятью защитниками, и, поскольку в его распоряжении хватало игроков с опытом выступлений в Лиге чемпионов, то адаптироваться к такой расстановке было несложно. Считаю, что наши ребята наиграли на ничью в поединке с чемпионами мира, продемонстрировав свой потенциал.

Увидел ли я какие-то домашние заготовки в исполнении украинцев? Да, при розыгрыше стандартных положений чувствовалось, что на тренировках ребята прилагали усилия, чтобы удивить именитого соперника. И будь в двух эпизодах удача на стороне хозяев, то могли даже вырвать победу.

Запомнился и забитый мяч Николаем Шапаренко обводящим ударом в верхний угол ворот сборной Франции. Гол получился на загляденье.

Поэтому вдвойне обидно, что, дважды сыграв вничью с чемпионами мира, сборная Украины умудрилась растранжирить очки в поединках с аутсайдерами группы — казахами.

Говорят, что надежда умирает последней, шансы пробиться в финальную часть чемпионата мира еще остаются, но нужно побеждать финнов и дважды сборную Боснии и Герцеговины. Хочется, чтобы получилось», — считает Назаренко.