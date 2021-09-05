Сергей НАЗАРЕНКО: «Украина наиграла на ничью в поединке с Францией»

Специалист прокомментировал матч отбора на ЧМ-2022 (1:1)

  • 05.09.2021 15:42
  • 1154 просмотра
  • 0 комментариев
Сергей НАЗАРЕНКО: «Украина наиграла на ничью в поединке с Францией»
© УАФ

Экс-полузащитник сборной Украины Сергей Назаренко подвел итоги ничьей в поединке отбора на ЧМ-2022 Украина — Франция (1:1).

«По большому счету, обе сборные сыграли так, как от них ожидали. В частности, новый тренер Александр Петраков использовал свою излюбленную схему с пятью защитниками, и, поскольку в его распоряжении хватало игроков с опытом выступлений в Лиге чемпионов, то адаптироваться к такой расстановке было несложно. Считаю, что наши ребята наиграли на ничью в поединке с чемпионами мира, продемонстрировав свой потенциал.

Увидел ли я какие-то домашние заготовки в исполнении украинцев? Да, при розыгрыше стандартных положений чувствовалось, что на тренировках ребята прилагали усилия, чтобы удивить именитого соперника. И будь в двух эпизодах удача на стороне хозяев, то могли даже вырвать победу.

Запомнился и забитый мяч Николаем Шапаренко обводящим ударом в верхний угол ворот сборной Франции. Гол получился на загляденье.

Поэтому вдвойне обидно, что, дважды сыграв вничью с чемпионами мира, сборная Украины умудрилась растранжирить очки в поединках с аутсайдерами группы — казахами.

Говорят, что надежда умирает последней, шансы пробиться в финальную часть чемпионата мира еще остаются, но нужно побеждать финнов и дважды сборную Боснии и Герцеговины. Хочется, чтобы получилось», — считает Назаренко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности