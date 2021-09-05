По следам игр сборной Украины. Выйти из тени Андрея Шевченко

Ничья ничье рознь. Дележ очков нашей национальной команды со сборной Казахстана был расценен, как провал. И, исходя из сценария матча, это действительно был провал. А вот ничья против сборной Франции – это уже совсем иная картина. Почти победа, не иначе. Как же досадно за те 2:2 в Нур-Султане, ведь в случае победы были бы на твердом втором месте, отставая от лидера – Франции – лишь на два очка. Но имеем то, что имеем. Пять очков после пяти туров – таков наш «заработок». Показательно, что по потерянным очкам мы – худшая команда в группе. Даже у казахов теоретически диспозиция лучше. Тем не менее, на данный момент сборная Украины имеет шансы даже на итоговое первое место, учитывая нестабильность чемпионов мира.

О раскладах в нашей группе поговорим чуть позже. Сейчас же подытожим матчи сентябрьского цикла отбора на ЧМ-2022, сделав акцент на игре против подопечных Дешама.

Однако сначала – совсем о другом. О неуместности.

Пресс-конференция Андрея Шевченко: зачем за день до игры с Францией?

По словам бывшего наставника сборной Украины Андрея Шевченко, он находился в Киеве две недели. Стало быть, провести встречу с журналистами он мог и раньше. Или позже. Но почему-то решил это сделать за день до матча против чемпионов мира. Андрей Николаевич не мог не понимать, что его любые неосторожные слова могут навредить. Нет, не Павелко – тому не повредили и более сильные словесные бури, - а именно игрокам и новому тренерскому штабу. Но Шевченко таки вышел к публике со своими обидами и объяснениями. Не тогда, когда истек срок договора с УАФ, а именно сейчас. Такое впечатление, что Андрей Николаевич на этих двух сентябрьских матчах сборной Украины тенью стоял за спиной и бывших подопечных, и своего преемника. Зачем? Ситуация ведь такая, как есть. Если любишь – отпусти. А преемник, кстати, сумел с честью выбраться из этой тени. О чем ниже.

После провала в Казахстане Петраков сделал работу над ошибками

Теперь о футболе. За ничью с казахами исполняющему обязанности главного тренера сборной Украины порядком досталось. И было за что: вовремя не отреагировал на события на поле, изменившиеся не в нашу пользу, не заменил Караваева, передержал Сидорчука, второй тайм - выдохлись. После матча Александр Петраков взял вину за негативный результат на себя. Но как-то неубедительно, мол, я же не могу сам выйти на поле и забить гол. Где-то Александра Васильевича понять можно. И нужно – отсутствие времени на подготовку и просто нормальное знакомство с командой не могли не сказаться.

Тем не менее, скидки на это никто не делал. Все ждали победы в первый день осени. А не дождавшись, назвали произошедшее не иначе, как позором. Сейчас уже глупо танцевать на «костях» той ничьи, ведь игра в Нур-Султане «перекрылась» матчем в Киеве. Именно по игре против действующих чемпионов мира мы бы, так или иначе, «меряли» и Петракова, и его команду.

Должен признаться, что если первого сентября наш тренер и его подопечные лично меня разочаровали, то три дня спустя – очаровали. Причем без всяких «но». И тренер, и его команда провели работу над ошибками. И добились главного – результата. Хотя и игра как таковая в исполнении «сине-желтых» была на очень высоком уровне.

Конкретные тренерские решения в игре против Франции

Если против Казахстана наша команда сыграла в три центрбека, то против французов так играть сам Бог велел. Петраков не отошел от этой игровой модели. Но вот состав изрядно перетасовал. В центре защиты появился Кривцов. Решение логичное и правильное: опыт и антропометрия Сергея очень пригодились при «работе» с высокорослыми и техничными соперниками. Караваева на месте правого латераля заменил Тымчик. Честно говоря, несмотря на провал в Казахстане, лично я считал, что тренер оставит Александра в составе. Но Петраков рискнул – и не прогадал. Тымчик, несмотря на отсутствие должного опыта игры на таком уровне, сыграл хорошо. Главное, что он не проиграл в скорости ни Марсиалю, ни Коману.

Изменения коснулись и опорной зоны. В данном случае уместно сказать, что не было счастья, так несчастье помогло. Зинченко не мог играть из-за «лишнего» предупреждения, и поэтому в паре со Степаненко, которого очень не хватало в Казахстане, вышел Шапаренко. Именно Николаю было суждено забить и гол-красавец, и вообще стать героем матча.

Хорошее решение – и выход в основе Цыганкова. Виктор сыграл на очень приличном уровне, разгоняя и завершая атаки на левом фланге.

Однако главное в данном случае – не столько индивидуальности, сколько командная игра. Тактика была выбрана правильная: грамотная игра в обороне, прессинг, быстрый переход центра поля. Мы не уступили французам ни в настрое, ни в единоборствах, ни в скорости. Да, немного уступили в индивидуальном плане, но это вещь объективная. На то они и чемпионы мира, в общем-то.

«Функционалки» против Франции хватило, а против Казахстана – нет

Киевскую игру против «Ле Бле» уже называют лучшим поединком сборной Украины в нынешнем году. И я согласен с такой достаточно громкой формулировкой. На мой взгляд, четвертого сентября наши сыграли даже круче, нежели на Евро-2020 – против Швеции или Нидерландов. Потому что была целостная картина игры. И был четкий план на эту самую игру. По качеству встреча против Франции, на мой взгляд, где-то совместима с памятной киевской игрой против Португалии. Если бы удалось победить действующих чемпионов мира, как тогда победили действующих чемпионов Европы, эти матчи вообще можно было ставить на один уровень. Но увы, не победили. Справедливости ради нужно признать, что французы не заслужили поражение. И сделали все, чтобы его избежать. Особенно во втором тайме.

Примечательно, что опять наша сборная слабее провела вторую часть поединка. Однако в данном конкретном случае нужно признать, что таких провалов в «физике», как были во второй половине встречи в Казахстане, в этот раз не было. Да, немного подсели, но не сломались. И выдержали очень интенсивный темп. В данном случае нужно поблагодарить и самих игроков, и тренерский штаб – действительно сумели сделать выводы после неудачи в Нур-Cултане и остались в игре. И, объективно говоря, сумели выйти из тени бывшего главного тренера сборной.