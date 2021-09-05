ВИДЕО. Милевский забил «паненкой» на стадионе Динамо

Украинский футболист стал героем нового ролика

  • 05.09.2021 14:42
  • 2813 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Милевский забил «паненкой» на стадионе Динамо
© Instagram. Артем Милевский

36-летний украинский форвард Артем Милевский стал героем нового ролика.

В нем Милевский, одетый в новую форму киевского «Динамо», забивает гол «паненкой» на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

«Сняли видос с Александром Догоняевым. Как вам такие ролики??? И как вам новый новичок? Форма — топ, поляна — топ. Ностальжи», — прокомментировал ролик Артем.

Контракт Милевского принадлежал «Динамо» с 2002 по 2013 годы.

Ранее сообщалось, что Милевский в ближайшее время может закончить карьеру игрока.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    pas2012
    online
    pas2012, 05.09.2021 15:38
    0
    Далі напевно буде порно)))
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    adidas777
    adidas777, 05.09.2021 15:02
    +3
    Наверно, после просмотра этого "кино" должны быть какие то позитивные эмоции?
    Шо серьёзно?
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    Alexsandr B
    online
    Alexsandr B, 05.09.2021 14:59
    +2
    Эм...к чему это все?
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    Дмитрий Лагутин
    online
    Дмитрий Лагутин, 05.09.2021 14:57
    +5
    Что это было??))
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