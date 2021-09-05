ВИДЕО. Милевский забил «паненкой» на стадионе Динамо

36-летний украинский форвард Артем Милевский стал героем нового ролика.
В нем Милевский, одетый в новую форму киевского «Динамо», забивает гол «паненкой» на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
«Сняли видос с Александром Догоняевым. Как вам такие ролики??? И как вам новый новичок? Форма — топ, поляна — топ. Ностальжи», — прокомментировал ролик Артем.
Контракт Милевского принадлежал «Динамо» с 2002 по 2013 годы.
Ранее сообщалось, что Милевский в ближайшее время может закончить карьеру игрока.
Источник — Instagram
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