В поединке 7-го тура Первой лиги Украины «Горняк-Спорт» на выезде обыграл «Агробизнес» со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Агробизнес» — «Горняк-Спорт» — 0:1
Гол: Ямполь, 53
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Источник — YouTube
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