Первая лига. Горняк-Спорт на выезде обыграл Агробизнес

В субботу, 4 сентября, состоялся поединок 7-го тура Первой лиги Украины, в котором «Агробизнес» принимал «Горняк-Спорт».
Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил 31-летний украинский полузащитник Ярослав Ямполь на 53-й минуте встречи.
Первая лига. 7-й тур
«Агробизнес» — «Горняк-Спорт» — 0:1
Гол: Ямполь, 53
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Источник — Sport.ua
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