Николай ШАПАРЕНКО: «Мечты сбываются»

22-летний полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Николай Шапаренко прокомментировал свой гол в ворота сборной Франции в поединке отбора на ЧМ-2022 (1:1).
«Мечты сбываются», — написал Николай после матча.
Шапаренко вышел на поле в стартовом составе сборной Украины и сделал счет 1:0 на 44-й минуте встречи. Для Шапаренко это первый гол в 19-ти матчах за украинскую национальную команду.
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