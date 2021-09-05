Николай ШАПАРЕНКО: «Мечты сбываются»

Футболист сборной Украины доволен своим голом в ворота Франции

  • 05.09.2021 14:05
  • 2262 просмотра
  • 1 комментарий
Николай ШАПАРЕНКО: «Мечты сбываются»
© УАФ. Николай Шапаренко

22-летний полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Николай Шапаренко прокомментировал свой гол в ворота сборной Франции в поединке отбора на ЧМ-2022 (1:1).

«Мечты сбываются», — написал Николай после матча.

Шапаренко вышел на поле в стартовом составе сборной Украины и сделал счет 1:0 на 44-й минуте встречи. Для Шапаренко это первый гол в 19-ти матчах за украинскую национальную команду.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Fedorenkoigor
    Fedorenkoigor, 05.09.2021 15:16
    -2
    Только плакать не надо
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