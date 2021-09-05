Николай ШАПАРЕНКО: «Мечты сбываются»

22-летний полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Николай Шапаренко прокомментировал свой гол в ворота сборной Франции в поединке отбора на ЧМ-2022 (1:1).

«Мечты сбываются», — написал Николай после матча.

Шапаренко вышел на поле в стартовом составе сборной Украины и сделал счет 1:0 на 44-й минуте встречи. Для Шапаренко это первый гол в 19-ти матчах за украинскую национальную команду.