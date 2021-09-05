Артем ФРАНКОВ: «Украина играет в стиле Ювентуса»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о ничьей в поединке отбора на ЧМ-2022 Украина — Франция (1:1).

«А какая атака чуть не проскочила на 90+7-й минуте!..

Франция опять не выигрывает в Киеве, Украина играет вничью пятый матч отбора из пяти — что-то в стиле «Ювентуса».

Мои поздравления Петракову и всем. Побеждать начнем в октябре!», — написал Франков после матча.