Артем ФРАНКОВ: «Украина играет в стиле Ювентуса»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о ничьей в поединке отбора на ЧМ-2022 Украина — Франция (1:1).
«А какая атака чуть не проскочила на 90+7-й минуте!..
Франция опять не выигрывает в Киеве, Украина играет вничью пятый матч отбора из пяти — что-то в стиле «Ювентуса».
Мои поздравления Петракову и всем. Побеждать начнем в октябре!», — написал Франков после матча.
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