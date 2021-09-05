Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «С Францией отыграли тактически грамотно»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло подвел итог матча национальной команды против Франции в рамках отбора ЧМ-2022 (1:1).

«Украина - Франция - 1:1.

Нет претензий к игре нашей сборной. Тактически грамотно и с большой самоотдачей провели матч. Выбранная структура игры Петраковым полностью себя оправдала в данной конкретной игре против чемпионов мира.

Что касается моих эмоций после потери очков с Казахстаном, я свое мнения не поменял. Мы не имеем права так играть – на пол шишечки. Мы обязаны обыгрывать такие команды и на воде, и на снегу, и на песке, и днем и глубокой ночью, и в пионербол и в шахматы.

Следующая игра с чехами. Я очень хорошо знаю эту команду и структуру игры тренера Шелгавого. Хочу предостеречь, чехи адаптированы к вертикальному футболу. Лично я ожидаю появления у нас в составе Малиновского и Зинченко. Нужно быть быстрыми на мяче и добавить креатив. В другом сценарии чехи могут вас переиграть в атлетизме», - написал Заховайло в Facebook.