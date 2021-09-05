Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «С Францией отыграли тактически грамотно»

Эксперт похвалил Александра Петракова

  • 05.09.2021 10:43
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  • 2 комментария
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «С Францией отыграли тактически грамотно»
© УАФ

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло подвел итог матча национальной команды против Франции в рамках отбора ЧМ-2022 (1:1).

«Украина - Франция - 1:1. 

Нет претензий к игре нашей сборной. Тактически грамотно и с большой самоотдачей провели матч. Выбранная структура игры Петраковым полностью себя оправдала в данной конкретной игре против чемпионов мира. 

Что касается моих эмоций после потери очков с Казахстаном, я свое мнения не поменял. Мы не имеем права так играть – на пол шишечки. Мы обязаны обыгрывать такие команды и на воде, и на снегу, и на песке, и днем и глубокой ночью, и в пионербол и в шахматы. 

Следующая игра с чехами. Я очень хорошо знаю эту команду и структуру игры тренера Шелгавого. Хочу предостеречь, чехи адаптированы к вертикальному футболу. Лично я ожидаю появления у нас в составе Малиновского и Зинченко. Нужно быть быстрыми на мяче и добавить креатив. В другом сценарии чехи могут вас переиграть в атлетизме», - написал Заховайло в Facebook.

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Источник — Facebook

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zzg77
    zzg77, 05.09.2021 11:00
    0
    alex55, 05.09.2021 10:53
    Какая Чехия? Проснись, нас обокрали.
    Остынь!!! Товарняк Чехия-Украина, 8.09.2021 в 21:45 !!!!!
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    alex55
    alex55, 05.09.2021 10:53
    -1
    Какая Чехия? Проснись, нас обокрали.
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