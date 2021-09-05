Пятов составил компанию Шевченко и Тимощуку

Украина сыграла вничью с Францией (1:1) в рамках отбора чемпионата мира.
Андрей Пятов провел 70-й официальный матч за сборную Украину. Он стал третьим игроком после Андрея Шевченко и Анатолия Тимощука, достигшим этого рубежа. 35 встреч Пятов отыграл в четырех чемпионатах мира, 29 - в четырех чемпионатах Европы и 6 - в двух турнирах Лиги наций.
Топ-10 гвардейцев сборной Украины в официальных турнирах
|
Игрок
|
Всего
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
ЛН
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
74
|
45
|
29
|
-
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
73
|
45
|
28
|
-
|
Андрей ПЯТОВ
|
70
|
35
|
29
|
6
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
65
|
30
|
25
|
7
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
57
|
32
|
25
|
-
|
Олег ГУСЕВ
|
53
|
32
|
21
|
-
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
47
|
19
|
23
|
5
|
Сергей РЕБРОВ
|
46
|
28
|
18
|
-
|
Руслан РОТАНЬ
|
46
|
30
|
16
|
-
|
Андрей ГУСИН
|
45
|
26
|
19
|
-
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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