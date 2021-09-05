Пятов составил компанию Шевченко и Тимощуку

Голкипер «Шахтера» провел 70-й официальный матч за сборную Украины

  • 05.09.2021 10:33
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Пятов составил компанию Шевченко и Тимощуку
© УАФ. Андрей Пятов

Украина сыграла вничью с Францией (1:1) в рамках отбора чемпионата мира.

Андрей Пятов провел 70-й официальный матч за сборную Украину. Он стал третьим игроком после Андрея Шевченко и Анатолия Тимощука, достигшим этого рубежа. 35 встреч Пятов отыграл в четырех чемпионатах мира, 29 - в четырех чемпионатах Европы и 6 - в двух турнирах Лиги наций.

Топ-10 гвардейцев сборной Украины в официальных турнирах

Игрок

Всего

ЧМ

ЧЕ

ЛН

Андрей ШЕВЧЕНКО

74

45

29

-

Анатолий ТИМОЩУК

73

45

28

-

Андрей ПЯТОВ

70

35

29

6

Андрей ЯРМОЛЕНКО

65

30

25

7

Александр ШОВКОВСКИЙ

57

32

25

-

Олег ГУСЕВ

53

32

21

-

Евгений КОНОПЛЯНКА

47

19

23

5

Сергей РЕБРОВ

46

28

18

-

Руслан РОТАНЬ

46

30

16

-

Андрей ГУСИН

45

26

19

-
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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