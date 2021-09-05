Пятов составил компанию Шевченко и Тимощуку

Украина сыграла вничью с Францией (1:1) в рамках отбора чемпионата мира.

Андрей Пятов провел 70-й официальный матч за сборную Украину. Он стал третьим игроком после Андрея Шевченко и Анатолия Тимощука, достигшим этого рубежа. 35 встреч Пятов отыграл в четырех чемпионатах мира, 29 - в четырех чемпионатах Европы и 6 - в двух турнирах Лиги наций.

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