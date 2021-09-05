Украина повторила «ничейный» рекорд Уэльса

Пятый матч в отборочном турнире ЧМ-2022, как и все предыдущие, сборная Украина завершила вничью (Украина - Франция - 1:1). По 5 мировых наша команда подписала в квалификации ЧЕ-2000 и ЧМ-2002, но в 10 играх. Между тем, разделив очки с соперниками в пяти встречах подряд, украинцы не только побили личный рекорд, установленный в отборе на ЧМ-2002 (4 ничьи кряду), но и повторили рекордный результат для европейской классификации мировых первенств, принадлежащий Уэльсу.
Самые продолжительные ничейные серии в европейской квалификации чемпионатов мира
|
Серия
|
Сборная
|
ЧМ
|
Соперники
|
5 игр
|
Уэльс
|
2018
|
Австрия (г) - 2:2, Грузия (д) - 1:1, Сербия (д) - 1:1, Ирландия (г) - 0:0,
|
|
|
|
Сербия (г) - 1:1
|
5 игр
|
Украина
|
2022
|
Франция (г) - 1:1, Финляндия (д) - 1:1, Казахстан (д) - 1:1, Казахстан (г) - 2:2,
|
|
|
|
Франция (д) - 1:1
|
4 игры
|
Венгрия
|
1974
|
Швеция (г) - 0:0, Австрия (г) - 2:2, Австрия (д) - 2:2, Швеция (д) - 3:3
|
4 игры
|
Уэльс
|
2002
|
Норвегия (д) - 1:1, Польша (г) - 0:0, Армения (г) - 2:2, Украина (д) - 1:1
|
4 игры
|
Украина
|
2002
|
Беларусь (д) - 0:0, Уэльс (г) - 1:1, Норвегия (д) - 0:0, Уэльс (д) - 1:1
|
4 игры
|
Израиль
|
2006
|
Ирландия (д) - 1:1, Франция (д) - 1:1, Ирландия (г) - 2:2, Швейцария (г) - 1:1
|
4 игры
|
Болгария
|
2010
|
Черногория (г) - 2:2, Италия (д) - 0:0, Грузия (г) - 0:0, Ирландия (г) - 1:1
|
4 игры
|
Греция
|
2018
|
Босния (д) - 1:1, Бельгия (г) - 1:1, Босния (г) - 0:0, Эстония (д) - 0:0
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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Если мы проиграем Финляндии в следующем, и затем они дома победят Казахстан, и наберут 11 очков (+ у них матчи с Боснией и Францией)
Тогда даже если мы Дважды победим Боснию, то у нас будет максимально тоже 11 очков ,НО мы уступим второе место финнам по Личным.
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Ничья с финнами не устраивает, так как мы боремся за Второе с Двумя соперниками.
И после такого результата, даже 2 Победы над Боснией нам ничего не гарантируют.
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