Украина повторила «ничейный» рекорд Уэльса

Во всех 5 матчах отбора на ЧМ-2022 наша сборная подписала мировые

  • 05.09.2021 10:09
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  • 3 комментария
Украина повторила «ничейный» рекорд Уэльса
© УАФ

Пятый матч в отборочном турнире ЧМ-2022, как и все предыдущие, сборная Украина завершила вничью (Украина - Франция - 1:1). По 5 мировых наша команда подписала в квалификации ЧЕ-2000 и ЧМ-2002, но в 10 играх. Между тем, разделив очки с соперниками в пяти встречах подряд,  украинцы не только побили личный рекорд, установленный в отборе на ЧМ-2002 (4 ничьи кряду), но и повторили рекордный результат для европейской классификации мировых первенств, принадлежащий Уэльсу.

Самые продолжительные ничейные серии в европейской квалификации чемпионатов мира

Серия

Сборная

ЧМ

Соперники

5 игр

Уэльс

2018

Австрия (г) - 2:2, Грузия (д) - 1:1, Сербия (д)  - 1:1, Ирландия (г) - 0:0,

 

 

 

Сербия (г)  - 1:1

5 игр

Украина

2022

Франция (г) - 1:1, Финляндия (д) - 1:1, Казахстан (д)  - 1:1, Казахстан (г) - 2:2,

 

 

 

Франция (д)  - 1:1

4 игры

Венгрия

1974

Швеция (г) - 0:0, Австрия (г) - 2:2, Австрия (д) - 2:2, Швеция (д) - 3:3

4 игры

Уэльс

2002

Норвегия (д) - 1:1, Польша (г) - 0:0, Армения (г) - 2:2, Украина (д) - 1:1

4 игры

Украина

2002

Беларусь (д) - 0:0, Уэльс (г) - 1:1, Норвегия (д) - 0:0, Уэльс (д) - 1:1

4 игры

Израиль

2006

Ирландия (д) - 1:1, Франция (д) - 1:1, Ирландия (г) - 2:2, Швейцария (г) - 1:1

4 игры

Болгария

2010

Черногория (г) - 2:2, Италия (д) - 0:0, Грузия (г) - 0:0, Ирландия (г) - 1:1

4 игры

Греция

2018

Босния (д) - 1:1, Бельгия (г) - 1:1, Босния (г) - 0:0, Эстония (д) - 0:0
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Варелыч Васин
    online
    Варелыч Васин, 05.09.2021 10:53
    +1
    Нужна еще ничейка, Побьем рекорд хоть в чем-то
    .
    Ссылка
    Kate
    Kate, 05.09.2021 10:30
    +1
    Тільки нехай попробують з фінами зіграти в нічию, ще одної мої нерви не витримають.
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    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 05.09.2021 10:14
    +2
    Чего там гадать и заглядывать далеко НАДО побеждать финнов.!!!
    /
    Если мы проиграем Финляндии в следующем, и затем они дома победят Казахстан, и наберут 11 очков (+ у них матчи с Боснией и Францией)
    Тогда даже если мы Дважды победим Боснию, то у нас будет максимально тоже 11 очков ,НО мы уступим второе место финнам по Личным.
    /
    Ничья с финнами не устраивает, так как мы боремся за Второе с Двумя соперниками.
    И после такого результата, даже 2 Победы над Боснией нам ничего не гарантируют.
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