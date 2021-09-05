Украина повторила «ничейный» рекорд Уэльса

Пятый матч в отборочном турнире ЧМ-2022, как и все предыдущие, сборная Украина завершила вничью (Украина - Франция - 1:1). По 5 мировых наша команда подписала в квалификации ЧЕ-2000 и ЧМ-2002, но в 10 играх. Между тем, разделив очки с соперниками в пяти встречах подряд, украинцы не только побили личный рекорд, установленный в отборе на ЧМ-2002 (4 ничьи кряду), но и повторили рекордный результат для европейской классификации мировых первенств, принадлежащий Уэльсу.

Самые продолжительные ничейные серии в европейской квалификации чемпионатов мира