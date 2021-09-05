Адриен РАБЬО: «Не назвал бы ничью с Украиной катастрофой»

Хавбек сборной Франции высказался о матче квалификации чемпионата мира

  • 05.09.2021 09:20
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Адриен РАБЬО: «Не назвал бы ничью с Украиной катастрофой»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо поделился мыслями по поводу поединка отбора ЧМ-2022 против национальной команды Украины в Киеве.

«Нас не устраивает ничья против Украины, но я бы не спешил называть это катастрофой, так как мы все еще находимся на очень хорошей позиции в турнирной таблице нашей группы.

Во вторник нам предстоит обыграть Финляндию, для чего мы должны приложить куда больше усилий, чем сегодня. Создавать моменты и их реализовывать.

Украина сумела построить против нас очень компактный блок, который отлично справлялся с работой в обороне. У них очень сплоченная команда, которая не оставляет свободного места на поле. Впрочем, мы все равно могли уйти с поля победителями, были шансы, но мы так и не забили в хороших ситуациях», - сказал Рабьо.

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Источник — L'Equipe

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