Сборная Дании одержала минимальную победу над Фарерскими островами в рамках отборочного турнира чемпионата мира. Игра закончилась со счетом 1:0.
Смотрите видео гола и обзор матча:
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Йонас Винд (Дания).
|84'
|Рене Йоэнсен (Фарерские острова) получает красную карточку.
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Йонас Винд (Дания).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.