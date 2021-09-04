Соломон забил за Израиль, Дания идет без потерь, победа Шотландии

Состоялись три матча отбора ЧМ-2022 в группе F. Сборная Дании продлила свою победную серию, обыграв Фареры со счетом 1:0.
Датчане набрали 15 очков после 5 туров.
Яркий матч выдали Израиль и Австрия. Израильтяне сумели выиграть 5:2, а один из голов забил полузащитник «Шахтера» Манор Соломон.
Важную победу добыла Шотландия, которая остается в борьбе за 2-е место.
Фареры - Дания 0:1
Гол: Винд, 85
Израиль - Австрия 5:2
Голы: Соломон, 5, Даббур, 20, Захави, 33, 90, Вайсманн, 59 - Баумгартнер, 42, Арнаутович, 55
Шотландия - Молдова 1:0
Гол: Дайкс, 14
Группа F
1. Дания - 15 (5 матчей)
2. Израиль - 10 (5)
3. Шотландия - 8 (5)
4. Австрия - 7 (5)
5. Фареры - 1 (5)
6. Молдова - 1 (5)
Источник — Sport.ua
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