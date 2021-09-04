Соломон забил за Израиль, Дания идет без потерь, победа Шотландии

Состоялись три матча отбора ЧМ-2022 в группе F. Сборная Дании продлила свою победную серию, обыграв Фареры со счетом 1:0.

Датчане набрали 15 очков после 5 туров.

Яркий матч выдали Израиль и Австрия. Израильтяне сумели выиграть 5:2, а один из голов забил полузащитник «Шахтера» Манор Соломон.

Важную победу добыла Шотландия, которая остается в борьбе за 2-е место.

Фареры - Дания 0:1

Гол: Винд, 85

Израиль - Австрия 5:2

Голы: Соломон, 5, Даббур, 20, Захави, 33, 90, Вайсманн, 59 - Баумгартнер, 42, Арнаутович, 55

Шотландия - Молдова 1:0

Гол: Дайкс, 14

Группа F

1. Дания - 15 (5 матчей)

2. Израиль - 10 (5)

3. Шотландия - 8 (5)

4. Австрия - 7 (5)

5. Фареры - 1 (5)

6. Молдова - 1 (5)