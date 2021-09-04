Соломон забил за Израиль, Дания идет без потерь, победа Шотландии

Напряженная ситуация в группе F

  • 04.09.2021 23:45
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  • 2 комментария
Соломон забил за Израиль, Дания идет без потерь, победа Шотландии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись три матча отбора ЧМ-2022 в группе F. Сборная Дании продлила свою победную серию, обыграв Фареры со счетом 1:0.

Датчане набрали 15 очков после 5 туров.

Яркий матч выдали Израиль и Австрия. Израильтяне сумели выиграть 5:2, а один из голов забил полузащитник «Шахтера» Манор Соломон.

Важную победу добыла Шотландия, которая остается в борьбе за 2-е место.

Фареры - Дания 0:1
Гол: Винд, 85

Израиль - Австрия 5:2
Голы: Соломон, 5, Даббур, 20, Захави, 33, 90, Вайсманн, 59 - Баумгартнер, 42, Арнаутович, 55

Шотландия - Молдова 1:0
Гол: Дайкс, 14

Группа F

1. Дания - 15 (5 матчей)
2. Израиль - 10 (5)
3. Шотландия - 8 (5)
4. Австрия - 7 (5)
5. Фареры - 1 (5)
6. Молдова - 1 (5)

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 04.09.2021 23:58
    0
    kaka, 04.09.2021 23:54
    непонятно что произошло с австрийцами но они походу без ЧМ
    На ЧМ едут 13 европейских сборных, а по общему мировому уровню должны ехать хотя бы 20 из 32. В США будет уже 48 участников, наверняка попасть на него станет так же легко как на Евро нынешнего формата.
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    kaka
    kaka, 04.09.2021 23:54
    0
    непонятно что произошло с австрийцами но они походу без ЧМ
    Ссылка
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