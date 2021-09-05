Сборная Шотландии одержала минимальную победу над Молдовой в рамках отборочного турнира чемпионата мира. Игра закончилась со счетом 1:0.
Смотрите видео гола и обзор матча:
События матча
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шотландия.
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Источник — Футбол 1/2/3
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