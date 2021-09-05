ЛЬОРИС: «Страха за результат в отборе на чемпионат мира у нас точно нет»

Вратарь сборной Франции высказался о ничьей с Украиной

  • 05.09.2021 07:35
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ЛЬОРИС: «Страха за результат в отборе на чемпионат мира у нас точно нет»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился мыслями по поводу поединка отбора ЧМ-2022 против национальной команды Украины в Киеве.

«Мы играли с хорошей динамикой, благодаря которой могли изменить ситуацию на табло, но не забивали в своих моментах.

Нам выставляют очень высокие требования, поэтому нам нужно держать марку. Соглашусь, что присутствует некоторая неуверенность в своих силах на фоне последних результатов, но сейчас каждый должен только усерднее начать работать над собой.

Нам нет смысла горевать от этого результата, наоборот, я бы лучше посмотрел в сторону того, как можно исправиться уже в следующей игре против Финляндии. Страха за результат отборочного цикла у нас точно нет», - сказал Льорис.

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Источник — L'Equipe

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