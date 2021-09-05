Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Украина сыграла очень грамотно»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко подвел итог матча национальной команды против Франции в рамках отбора ЧМ-2022 (1:1).

«Отличная игра. 1:1 против Франции. Это совсем другая сборная Украины. Тактически очень грамотно, структура и организация, дисциплина и компактность. Спасибо ребята за такой футбол!», - написал Левченко в Twitter.

В следующем матче отбора Украины сразится с Финляндией на выезде (9 октября).