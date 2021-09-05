В рамках отбора на чемпионат мира в группе G сборная Турции одержала уверенную победу над Гибралтаром. Встреча закончилась со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Кенан Караман (Турция).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Турция).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Халил Дервисоглу (Турция).
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Источник — Футбол 1/2/3
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