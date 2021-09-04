Группа G. Разгромы от Нидерландов и Турции

Состояись еще два матча игрового дня квалификации ЧМ-2022 в группе G.
Нидерланды в домашних стенах рагромили Черногорию, Турция на выезде крупно обыграла Гибралтар.
Квалификация ЧМ-2022. Группа G
Нидерланды – Черногория – 4:0
Голы: 1:0 – 38, пенальти Депай, 2:0 – 62 Депай, 3:0 – 70 Вейналдум, 4:0 – 76 Гакпо.
Гибралтар – Турция – 0:3
Голы: 0:1 – 54 Дервишоглу, 0:2 – 65 Чалханоглу, 0:3 – 83 Караман.
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Источник — Sport.ua
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