Шапаренко стал лучшим игроком матча Украина – Франция по версии Whoscored

Полузащитник провел отличный матч, отметившись результативным ударом

  • 05.09.2021 05:40
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Шапаренко стал лучшим игроком матча Украина – Франция по версии Whoscored
© УАФ

В субботу сборная Украины сыграла вничью со сборной Франции (1:1).

Авторитетный статистический портал Whoscored наивысшую оценку в поединке поставил Николаю Шапаренко (7,3). Отметим, что полузащитник открыл счет в матче, перед перерывом блестящим ударом отправив мяч в ворота соперников.

Вторым наиболее полезным футболистом в составе сборной Украины по оценкам Whoscored стал Виктор Цыганков (6,9).

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Источник — Sport.ua

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