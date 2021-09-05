Шапаренко стал лучшим игроком матча Украина – Франция по версии Whoscored

В субботу сборная Украины сыграла вничью со сборной Франции (1:1).
Авторитетный статистический портал Whoscored наивысшую оценку в поединке поставил Николаю Шапаренко (7,3). Отметим, что полузащитник открыл счет в матче, перед перерывом блестящим ударом отправив мяч в ворота соперников.
Вторым наиболее полезным футболистом в составе сборной Украины по оценкам Whoscored стал Виктор Цыганков (6,9).
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Источник — Sport.ua
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