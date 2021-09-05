Александр СОПКО: «Сборная Украины сыграла с Францией тактически грамотно»

Специалист прокомментировал матч украинцев против чемпионов мира

  • 05.09.2021 05:23
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Александр СОПКО: «Сборная Украины сыграла с Францией тактически грамотно»
© УАФ

Известный футбольный эксперт Александр Сопко поделился своим мнением о матче Украина – Франция (1:1).

«Думаю, что с точки зрения организации игры, настроя на матч это была, пожалуй, одна их лучших, если не лучшая официальная игра сине-желтых в нынешнем году. Особенно, если еще участь все последние события вокруг украинской сборной – эпопея с назначением нового главного тренера, последняя пресс-конференция предыдущего тренерского штаба. Ребята наверняка все видели, читали информацию в интернете. И это не могло не вносить свой негатив в общую атмосферу внутри команды. Тем не менее, несмотря ни на что, парни собрались, продемонстрировав желание бороться, и добились отличного результата. Ведь сборная Франции, несмотря на все свои нынешние проблемы, связанные с перестройкой команды, остается серьезным соперником. Как бы там ни было, это – чемпион мира. И то, что Украина сумела дать в этой дуэли более, чем достойный бой, однозначно можно занести нам в актив.

Если по игре с казахами, то там, как уже отмечалось, основной проблемой стала нереализация стопроцентных моментов плюс грубейшие ошибки отдельных игроков, прежде всего - оборонительной линии. Все это однозначно влияло на то, что по истечении указанного промежутка времени командный механизм сборной Украины начинал давать сбой.

Что касается матча с Францией, то мы все понимаем, что это, в отличие от Казахстана, соперник совершенно другого уровня. Команда умеет блестяще обращаться с мячом, выходить из-под прессинга. Ну и индивидуально в ней собраны футболисты, которые умеют наказать за любую оплошность. Увлекаться с такой командой открытым футболом – себе дороже. Может со стороны показаться, что после получаса игры сборная Украины «сдулась», но это не так. Наша команда построила этот матч тактически грамотно, именно данный фактор наряду с заряженностью на игру стал залогом успеха. Никто не несся, сломя голову, экономились силы, перекрывались зоны. Все закономерно».

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Источник — Footboom

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