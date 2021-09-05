Кризис чемпионов? Сборная Франции не может победить в последних пяти матчах

В субботу сборная Франции в Киеве сыграла вничью со сборной Украины (1:1).

Таким образом, действующие чемпионы мира уже в пяти матчах подряд не могут одержать победу.

Началась безвыигрышная серия французов во втором матче группового этапа чемпионата Европы – ничья с Венгрией. Затем французы сыграли вничью с Португалией, а в 1/8 финала Евро-2020 не смогли обыграть Швейцарию, уступив соперникам в серии послематчевых пенальти.

Продолжились неудачи «трехцветных» и в отборочном турнире ЧМ-2022. На этой неделе французы дома поделили очки с Боснией и Герцоговиной (1:1) и сыграли вничью в Киеве.

7-го сентября команда Дидье Дешама на своем поле сыграет с Финляндией в матче квалификации чемпионата мира.