Илья ЗАБАРНЫЙ: «Ничья - успех, но Украина заслуживала победить»

Защитник оценил тяжелый матч отбора ЧМ-2022 против Франции

  • 05.09.2021 00:55
  • 409 просмотров
  • 0 комментариев
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Ничья - успех, но Украина заслуживала победить»
© uaf.ua

Сборная Украины в матче отбора ЧМ-2022 на своем поле сыграла с Францией вничью 1:1. Игру прокомментировал защитник Илья Забарный.

«Ничью можно назвать успехом. Я считаю, что заслуживали победить, но была тяжелая игра. Ребята хорошо сыграли, дали отпор чемпионам мира. Мой момент? Да, должен был забивать, но ударил выше. Очень хотел забить».

«Мы выходили на поле побеждать, отдали все силы. Спасибо болельщикам, чувствовали их поддержку. Благодаря им бежали и старались».

«Приятно сыграть на уровне с чемпионами мира, но хотелось большего», - сказал Забарный в комментарии Футбол 1.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности