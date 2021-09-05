Илья ЗАБАРНЫЙ: «Ничья - успех, но Украина заслуживала победить»

Сборная Украины в матче отбора ЧМ-2022 на своем поле сыграла с Францией вничью 1:1. Игру прокомментировал защитник Илья Забарный.

«Ничью можно назвать успехом. Я считаю, что заслуживали победить, но была тяжелая игра. Ребята хорошо сыграли, дали отпор чемпионам мира. Мой момент? Да, должен был забивать, но ударил выше. Очень хотел забить».

«Мы выходили на поле побеждать, отдали все силы. Спасибо болельщикам, чувствовали их поддержку. Благодаря им бежали и старались».

«Приятно сыграть на уровне с чемпионами мира, но хотелось большего», - сказал Забарный в комментарии Футбол 1.