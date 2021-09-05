ВИДЕО. Во время матча Украина – Франция на поле выбежал ребенок

На 75-й минуте матча Украина – Франция (1:1) на поле НСК «Олимпийский» выбежал ребенок.
Стюарду удалось догнать малолетнего нарушителя, но в дело вмешался Андрей Ярмоленко, который, судя по всему, попросил не слишком строго наказывать юного болельщика.
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