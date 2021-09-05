Александр ПЕТРАКОВ: «Шансы у сборной Украины есть. Мы в игре»

Наставник оценил матч отбора ЧМ-2022 против Франции

  • 05.09.2021 00:33
  • 3772 просмотра
  • 10 комментариев
Александр ПЕТРАКОВ: «Шансы у сборной Украины есть. Мы в игре»
© uaf.ua

Сборная Украины в матче отбора ЧМ-2022 на своем поле сыграла с Францией вничью 1:1. Игру прокомментировал наставник Александр Петраков.

«Хочу поблагодарить ребят за игру и за ничью. Шансы еще есть, мы в игре. После Казахстана было собрание, мы поговорили. Я сказал Караваеву отдельно, поговорил с ним, чтобы не переживал. Ты столько за сборную отыграл... И не только Караваев был...Там дали подать, Забарный дал сыграть головой, так что не только Саша...».

«Как настраивал ребят? Все спонтанно. А то, помню, когда играл еще, то тренер, бывает, приносит бумажку и читает какие-то лозунги. Это у меня отложилось в голове. Я всегда от души говорю. Ребята меня приняли, хотя я честно скажу, что очень сильно переживал. Опытные ребята, но они мне откровенно помогли. Тот же Ярмоленко или Пятов. Очень помогли, все меня приняли».

«И хочу поблагодарить Андрея Шевченко и его штаб за все, что они сделали за это время. Они очень помогли и мне, и ребятам. От хорошего отходить не нужно. Конечно, раньше ребята по такой схеме почти не играли. Что говорил Сикану, когда выходил на замену? Говорю, ты за спину им беги, они уже еле бегают».

«Ситуация в группе? Обещать ничего не буду. Но выйти на ЧМ - это моя мечта. Просто так в отборе участвовать мне не интересно. Мне на ЧМ хочется. Я ребятам говорю - на чемпионате мира классно. Прямо жить хочется, когда ты туда попал», - сказал Петраков в комментарии Футбол 1.

После 5 туров Украина набрала 5 очков и занимает в группе 3-е место.

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Источник — Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    fifadinamo
    fifadinamo, 05.09.2021 01:27
    0
    Ми в обоймі, кожен матч як останній, ну зате прохідних не лишилось. Вигравати можемо і повинні . Щось є в Петракові, дай бог удачі.
    Ссылка
    Любомир Ковалишин
    online
    Любомир Ковалишин, 05.09.2021 01:03
    0
    Istm, 05.09.2021 00:41
    наскільки я розумію, в поточній ситуації друге місце не гарантує потрапляння в стикові матчі.
    Гарантує, але його ще треба зайняти
    Ссылка
    Любомир Ковалишин
    online
    Любомир Ковалишин, 05.09.2021 01:02
    -5
    Які нафіг шанси? Три матчі вигравати з такими бездарями?
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 05.09.2021 00:54
    0
    Istm, 05.09.2021 00:44
    а ні... схоже, за новою формулою друге місце виводить в плейоф. Але хитро:
    ===
    10 команд, які посіли 2-е місце в своїй групі, разом із 2-ма найкращими переможцями груп Ліги націй на основі загального рейтингу Ліги націй, які посіли в груповому етапі кваліфікації місця нижче 2-го. 12 команд будуть розділені на три шляхи плей-оф, які складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів (господар визначається жеребкуванням). Переможець кожного шляху проходить на чемпіонат світу.
    ===
    Це да, раніше наче більше єропейських команд виходило, ця інновація походу для острівних збірних, щоб їх більше було на ЧМ.
    Ссылка
    Istm
    Istm, 05.09.2021 00:44
    0
    а ні... схоже, за новою формулою друге місце виводить в плейоф. Але хитро:
    ===
    10 команд, які посіли 2-е місце в своїй групі, разом із 2-ма найкращими переможцями груп Ліги націй на основі загального рейтингу Ліги націй, які посіли в груповому етапі кваліфікації місця нижче 2-го. 12 команд будуть розділені на три шляхи плей-оф, які складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів (господар визначається жеребкуванням). Переможець кожного шляху проходить на чемпіонат світу.
    ===
    Ссылка
    Istm
    Istm, 05.09.2021 00:41
    -6
    наскільки я розумію, в поточній ситуації друге місце не гарантує потрапляння в стикові матчі.
    Ссылка
    avtv5555
    avtv5555, 05.09.2021 00:41
    +5
    Вот сейчас все хорошо сказал, и тренерский штаб Шевы похвалил. Респект.
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    Alex86 1
    Alex86 1, 05.09.2021 00:39
    -7
    Есть то есть, но мизерные
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    Каравай
    online
    Каравай, 05.09.2021 00:39
    -16
    Каравай каравай я дырявый каравай
    чемпионат мира я просрал ну в сборной больше
    ты Петраков меня на поле не выпускай
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    Евгений Семыкин, 05.09.2021 00:38
    -19
    Ничего нового в игре пока не видно: ни стиля ни результатов . Можно конечно списать на срок и на то что пока что не приняли… в любом случае у него будет 2 матча: Босния. Сможет разобрать , настроить ребят и наладить новые связи - будет дальше. Нет - его Павелко пустит в расход.
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