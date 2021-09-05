Александр ПЕТРАКОВ: «Шансы у сборной Украины есть. Мы в игре»

Сборная Украины в матче отбора ЧМ-2022 на своем поле сыграла с Францией вничью 1:1. Игру прокомментировал наставник Александр Петраков.

«Хочу поблагодарить ребят за игру и за ничью. Шансы еще есть, мы в игре. После Казахстана было собрание, мы поговорили. Я сказал Караваеву отдельно, поговорил с ним, чтобы не переживал. Ты столько за сборную отыграл... И не только Караваев был...Там дали подать, Забарный дал сыграть головой, так что не только Саша...».

«Как настраивал ребят? Все спонтанно. А то, помню, когда играл еще, то тренер, бывает, приносит бумажку и читает какие-то лозунги. Это у меня отложилось в голове. Я всегда от души говорю. Ребята меня приняли, хотя я честно скажу, что очень сильно переживал. Опытные ребята, но они мне откровенно помогли. Тот же Ярмоленко или Пятов. Очень помогли, все меня приняли».

«И хочу поблагодарить Андрея Шевченко и его штаб за все, что они сделали за это время. Они очень помогли и мне, и ребятам. От хорошего отходить не нужно. Конечно, раньше ребята по такой схеме почти не играли. Что говорил Сикану, когда выходил на замену? Говорю, ты за спину им беги, они уже еле бегают».

«Ситуация в группе? Обещать ничего не буду. Но выйти на ЧМ - это моя мечта. Просто так в отборе участвовать мне не интересно. Мне на ЧМ хочется. Я ребятам говорю - на чемпионате мира классно. Прямо жить хочется, когда ты туда попал», - сказал Петраков в комментарии Футбол 1.

После 5 туров Украина набрала 5 очков и занимает в группе 3-е место.