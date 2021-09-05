Андрей ЯРМОЛЕНКО: «У Шевченко одни требования, у Петракова - совсем другие»

Сборная Украины в матче отбора ЧМ-2022 на своем поле сыграла с Францией вничью 1:1. Игру прокомментировал вингер Андрей Ярмоленко.
«С Казахстаном мы должны были больше владеть мячом и атаковать, а сегодня нужно было терпеть и ждать свой шанс. Было ясно, что соперник будет больше владеть мячом. С такой командой бесполезно пытаться играть первым номером. Думаю, сейчас можно играть с ними только так. Все понимали, что с Казахстаном был не тот результат, и мы получили заслуженную критику. Если сегодня проиграли бы, то шансов уже не было бы».
«Ребята боролись и старались. Далее нужно уже брать по 3 очка. Петраков? Атмосфера как всегда в сборной хорошая. Там не может быть плохой атмосферы. Все ребята вместе, никто не обижается, если играет меньше. Конечно, не так легко, когда новый тренерский штаб, новые условия. Сейчас сделать что-то новое у тренерского штаба просто времени не было».
«У Шевченко одни требования были, у Петракова - совсем другие, и нужно привыкнуть к этому».
«И спасибо болельщикам, мы чувствовали их поддержку», - сказал Ярмоленко в эфире Футбол 1.
Источник — Sport.ua
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