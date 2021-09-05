Андрей ЯРМОЛЕНКО: «У Шевченко одни требования, у Петракова - совсем другие»

Вингер оценил матч отбора против Франции

  • 05.09.2021 00:20
  • 3517 просмотров
  • 8 комментариев
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «У Шевченко одни требования, у Петракова - совсем другие»
© uaf.ua

Сборная Украины в матче отбора ЧМ-2022 на своем поле сыграла с Францией вничью 1:1. Игру прокомментировал вингер Андрей Ярмоленко.

«С Казахстаном мы должны были больше владеть мячом и атаковать, а сегодня нужно было терпеть и ждать свой шанс. Было ясно, что соперник будет больше владеть мячом. С такой командой бесполезно пытаться играть первым номером. Думаю, сейчас можно играть с ними только так. Все понимали, что с Казахстаном был не тот результат, и мы получили заслуженную критику. Если сегодня проиграли бы, то шансов уже не было бы».

«Ребята боролись и старались. Далее нужно уже брать по 3 очка. Петраков? Атмосфера как всегда в сборной хорошая. Там не может быть плохой атмосферы. Все ребята вместе, никто не обижается, если играет меньше. Конечно, не так легко, когда новый тренерский штаб, новые условия. Сейчас сделать что-то новое у тренерского штаба просто времени не было».

«У Шевченко одни требования были, у Петракова - совсем другие, и нужно привыкнуть к этому».

«И спасибо болельщикам, мы чувствовали их поддержку», - сказал Ярмоленко в эфире Футбол 1.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Lyolik
    Lyolik, 05.09.2021 01:08
    +1
    User Bravis, 05.09.2021 00:29
    Судя по интервью наших "ЗВЁЗД" Петракова они не приняли, не авторитет он им, ( хотя не по делу), слишком высокомерные и напыщеные, от этого грустно. Такое ощущение что Петраков пришёл в сборную которая выиграла ЧМ и пытается рассказать как играть, что эксперты канала футбол что ветераны.... Ну очень хотят унизить Петракова..
    Абсолютно безосновательные выводы. Петраков даёт задание, футболисты исполняют в меру своих возможностей.
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    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 05.09.2021 01:04
    +1
    rasta13, 05.09.2021 00:53
    Ярмоленко хоч и не играет толком у Вест Хэме но работает и даже в U23 Вест Хэме иногда играет, держит себя в тонусе и за сборную выкладывается на полную, тут ему дают играть. Жаль что Коноплянка забросил на футбол болт.
    Я зараз не розумію доречі чому він не грає у Вест Хемі, чувак у нереальній формі і на фоні таких команд
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    rasta13
    rasta13, 05.09.2021 00:53
    +1
    Тарас Чубак, 05.09.2021 00:29
    Дуже радий за Ярмолу, хлопця вже списували у збірній потроху, а зараз виглядає так, що він буде одним із лідерів і наступного відбору
    Ярмоленко хоч и не играет толком у Вест Хэме но работает и даже в U23 Вест Хэме иногда играет, держит себя в тонусе и за сборную выкладывается на полную, тут ему дают играть. Жаль что Коноплянка забросил на футбол болт.
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    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 05.09.2021 00:48
    +2
    Artem79, 05.09.2021 00:38
    Да Ярмоленко тащит на себе всю сборную, ещё бы Коноплянка "воскрес" - было бы два фланга рабочих.А так равноценной замены этим двум игрокам на данный момент нет.
    Ну там є ким замінити хоч здавалося що вінгерів немає зліва, але сьогодні дійсно класно виглядав Циганков, + є Зубков та може Шапа там зіграти і Яремчук. У Коно мені здається не той характер, думаю зібрна для нього забута.
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    Artem79
    Artem79, 05.09.2021 00:38
    +5
    Тарас Чубак, 05.09.2021 00:29
    Дуже радий за Ярмолу, хлопця вже списували у збірній потроху, а зараз виглядає так, що він буде одним із лідерів і наступного відбору
    Да Ярмоленко тащит на себе всю сборную, ещё бы Коноплянка "воскрес" - было бы два фланга рабочих.А так равноценной замены этим двум игрокам на данный момент нет.
    Ссылка
    RomarioUA
    online
    RomarioUA, 05.09.2021 00:31
    +7
    Толерантно сказал. За сегодня ребятам ++++++++ Вот умеем играть с сильными команлами. Когда научимся выходить на победу с теми, кто слабее по рейтингу?
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    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 05.09.2021 00:29
    +8
    Дуже радий за Ярмолу, хлопця вже списували у збірній потроху, а зараз виглядає так, що він буде одним із лідерів і наступного відбору
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    User Bravis
    User Bravis, 05.09.2021 00:29
    -9
    Судя по интервью наших "ЗВЁЗД" Петракова они не приняли, не авторитет он им, ( хотя не по делу), слишком высокомерные и напыщеные, от этого грустно. Такое ощущение что Петраков пришёл в сборную которая выиграла ЧМ и пытается рассказать как играть, что эксперты канала футбол что ветераны.... Ну очень хотят унизить Петракова..
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