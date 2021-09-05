СТЕПАНЕНКО: «Украина могла сыграть более агрессивно и нагло с Францией»

Хавбек оценил матч против Франции

  • 05.09.2021 00:05
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СТЕПАНЕНКО: «Украина могла сыграть более агрессивно и нагло с Францией»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины в матче отбора ЧМ-2022 на своем поле сыграла с Францией вничью 1:1. Игру прокомментировал хавбек Тарас Степаненко.

«Понятно, что играли против хорошей команды и сыграли вничью. Считаю, что во время пропущенного мяча могли сыграть лучше и все-таки дотянуть до победы. Но не будем гневить Господа. Была хорошая игра, хороший результат. Мы прекрасно понимаем, что у соперника квалифицированные игроки, с которыми нужно действовать компактно. Я считаю, что могли сыграть более агрессивно и нагло».

«Много ничьих у нас, но еще одно очко в копилку. Было видно, что соперник тоже уставший. К сожалению, вернулась ситуация, которая была раньше, когда мы не берем очки там, где должны. Ранее в отборе к Евро-2020 и в Лиге наций мы и грандов обыгрывали, и свои очки брали. А тут мы потеряли 4 очка с Казахстаном, два очка с финнами... 2 очка с Францией - это нормально, а вот потерянные очки...».

«Петраков? Нам нравится, что он честный и хороший человек. Мы хотим и ему помочь, и себе. Многие из нас понимают, что наш цикл в сборной уже заканчивается, и попасть на ЧМ - большой шанс», - сказал Степаненко в комментарии Футбол 1.

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Источник — Sport.ua

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