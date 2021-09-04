Катар - Португалия - 1:3. И без Роналду справились. Обзор матча

Сборная Португалии, которая пропускает игровой день в отборе на ЧМ-2022, сыграла контрольный матч с Катаром.
Команда без Криштиану Роналду выиграла 3:1.
Катар - Португалия 1:3
Голы: Хассан, 61 - Андре Силва, 23, Отавио, 25, Фернандеш, 88 (с пен)
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Источник — Sport.ua
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