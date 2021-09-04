Сербия – Люксембург – 4:1 Жерсон подвел команду. Видео голов и обзор матча

Сборная Сербии обыграла Люксембург со счетом 4:1 в матче отбора ЧМ-2022.
В составе Люксембурга гол забил игрок «Ворсклы» Оливье Тилль, также был удален Жерсон Родригеш.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Никола Миленкович (Сербия).
|90'
|Жерсон Родригес (Люксембург) получает красную карточку.
|81'
|ГОЛ ! Автогол забил Александар Митрович (Сербия).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Тилль (Люксембург).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
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Источник — Sport.ua
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