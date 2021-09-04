Сербия
4 : 1
Люксембург
04.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Сербия – Люксембург – 4:1 Жерсон подвел команду. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча отбора на чемпионат мира

  • 04.09.2021 23:01
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Сербия – Люксембург – 4:1 Жерсон подвел команду. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Родригеш

Сборная Сербии обыграла Люксембург со счетом 4:1 в матче отбора ЧМ-2022.

В составе Люксембурга гол забил игрок «Ворсклы» Оливье Тилль, также был удален Жерсон Родригеш. 

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Никола Миленкович (Сербия).
90' Жерсон Родригес (Люксембург) получает красную карточку.
81' ГОЛ ! Автогол забил Александар Митрович (Сербия).
77' ГОЛ ! Мяч забил Оливье Тилль (Люксембург).
35' ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
22' ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
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Источник — Sport.ua

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