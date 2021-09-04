Сербия
4 : 1
Люксембург
04.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Группа A. Сербия и Португалия ушли в отрыв и сражаются за 1-е место

Две сборные сражаются за первое место

  • 04.09.2021 20:57
  • 478 просмотров
  • 1 комментарий
Группа A. Сербия и Португалия ушли в отрыв и сражаются за 1-е место
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два матча отбора ЧМ-2022 в группе A. Сборная Сербии обыграла Люксембург со счетом 4:1 благодаря дублю Митровича и догнала Португалию.

Обе сборные лидируют с 10 очками после четырех матчей. Отметим у Люксембурга гол хавбека «Ворсклы» Оливье Тилля.

В другой встрече Ирландия сыграла вничью с Азербайджаном.

Ирландия - Азербайджан 1:1
Голы: Даффи, 87 - Махмудов, 45

Сербия - Люксембург 4:1
Голы: Митрович, 22, 35, Шанот, 81 (в свои ворота), Миленкович, 90+6 - Тилль, 77

Группа A

1. Сербия - 10 (4 матча)
2. Португалия - 10 (4)
3. Люксембург - 6 (4)
4. Азербайджан - 1 (4)
5. Ирландия - 1 (4)

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Primovocatus
    Primovocatus, 04.09.2021 21:15
    0
    Тилль из Ворсклы хоть забил.
    Но Динамо!!!
    90' Жерсон Родригес (Люксембург) получает красную карточку.
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