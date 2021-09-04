Группа A. Сербия и Португалия ушли в отрыв и сражаются за 1-е место

Состоялись два матча отбора ЧМ-2022 в группе A. Сборная Сербии обыграла Люксембург со счетом 4:1 благодаря дублю Митровича и догнала Португалию.
Обе сборные лидируют с 10 очками после четырех матчей. Отметим у Люксембурга гол хавбека «Ворсклы» Оливье Тилля.
В другой встрече Ирландия сыграла вничью с Азербайджаном.
Ирландия - Азербайджан 1:1
Голы: Даффи, 87 - Махмудов, 45
Сербия - Люксембург 4:1
Голы: Митрович, 22, 35, Шанот, 81 (в свои ворота), Миленкович, 90+6 - Тилль, 77
Группа A
1. Сербия - 10 (4 матча)
2. Португалия - 10 (4)
3. Люксембург - 6 (4)
4. Азербайджан - 1 (4)
5. Ирландия - 1 (4)
Источник — Sport.ua
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