Группа A. Сербия и Португалия ушли в отрыв и сражаются за 1-е место

Состоялись два матча отбора ЧМ-2022 в группе A. Сборная Сербии обыграла Люксембург со счетом 4:1 благодаря дублю Митровича и догнала Португалию.

Обе сборные лидируют с 10 очками после четырех матчей. Отметим у Люксембурга гол хавбека «Ворсклы» Оливье Тилля.

В другой встрече Ирландия сыграла вничью с Азербайджаном.

Ирландия - Азербайджан 1:1

Голы: Даффи, 87 - Махмудов, 45

Сербия - Люксембург 4:1

Голы: Митрович, 22, 35, Шанот, 81 (в свои ворота), Миленкович, 90+6 - Тилль, 77

Группа A

1. Сербия - 10 (4 матча)

2. Португалия - 10 (4)

3. Люксембург - 6 (4)

4. Азербайджан - 1 (4)

5. Ирландия - 1 (4)