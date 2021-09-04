ВИДЕО. Точно в девятку. Супергол Шапаренко в ворота сборной Франции

В концовке первого тайма отборочного матча ЧМ-2022 сборная Украины открыла счет в противостоянии с Францией.



После фланговой атаки мяч отскочил на набегающего Николая Шапаренко, который ударом с 20-ти метров отправил мяч в левую от Льориса девятку ворот.



Отметим, что это первый гол Шапаренко в составе сборной Украины.