ВИДЕО. Точно в девятку. Супергол Шапаренко в ворота сборной Франции

В концовке первого тайма отборочного матча ЧМ-2022 сборная Украины открыла счет в противостоянии с Францией.
После фланговой атаки мяч отскочил на набегающего Николая Шапаренко, который ударом с 20-ти метров отправил мяч в левую от Льориса девятку ворот.
Отметим, что это первый гол Шапаренко в составе сборной Украины.
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Источник — Sport.ua
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