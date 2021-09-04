ВИДЕО. Точно в девятку. Супергол Шапаренко в ворота сборной Франции

Николай запомнит этот удар на всю жизнь

  • 04.09.2021 22:41
  • 3407 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Точно в девятку. Супергол Шапаренко в ворота сборной Франции
© УАФ. Николай Шапаренко

В концовке первого тайма отборочного матча ЧМ-2022 сборная Украины открыла счет в противостоянии с Францией.
 
После фланговой атаки мяч отскочил на набегающего Николая Шапаренко, который ударом с 20-ти метров отправил мяч в левую от Льориса девятку ворот.
 
Отметим, что это первый гол Шапаренко в составе сборной Украины

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    roman75zpr
    roman75zpr, 04.09.2021 22:56
    0
    Хочется ещё Яремчука отметить - так прорваться по флангу и пас отдать...
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    AЛВ
    AЛВ, 04.09.2021 22:49
    0
    Не гол Шапаренка,а ШЕДЕВР, МОЛОДЕЦЬ.!!!
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    nordi
    nordi, 04.09.2021 22:44
    +3
    Його емоції говорять про все. Ти хлопчина, молодчина, це трудовий 1 гол за збірну. І головне кому, в якій ситуації і який!!! Дай тобі Боже голів 100 за збірну, не меньше!
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