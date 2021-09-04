Вовремя. Шапаренко оформил дебютный гол в составе сборной Украины

Хавбек «Динамо» отличился в матче с Францией

  • 04.09.2021 22:38
  • 1341 просмотр
  • 2 комментария
Вовремя. Шапаренко оформил дебютный гол в составе сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче отбора ЧМ-2022 Украина - Франция полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко забил гол дальним ударом.

Этот мяч стал первым в составе национальной команды для 22-летнего хавбека.

Шапаренко проводит свой 19-й матч в сборной Украины. До этого у него не было голов или ассистов.
 

 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Panda1818
    Panda1818, 04.09.2021 22:42
    +3
    И не просто гол, шедевр
    Ссылка
    Barsa2019
    Barsa2019, 04.09.2021 22:40
    +5
    Отличный гол! Разбудил всех соседей! Ждём победы сегодня!
    Ссылка
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