Вовремя. Шапаренко оформил дебютный гол в составе сборной Украины

В матче отбора ЧМ-2022 Украина - Франция полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко забил гол дальним ударом.

Этот мяч стал первым в составе национальной команды для 22-летнего хавбека.

Шапаренко проводит свой 19-й матч в сборной Украины. До этого у него не было голов или ассистов.

