Вовремя. Шапаренко оформил дебютный гол в составе сборной Украины

В матче отбора ЧМ-2022 Украина - Франция полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко забил гол дальним ударом.
Этот мяч стал первым в составе национальной команды для 22-летнего хавбека.
Шапаренко проводит свой 19-й матч в сборной Украины. До этого у него не было голов или ассистов.
😇😇😇😇😇😇😇— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) September 4, 2021
Знайшов час забити перший м'яч за збірну!
🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀#UKRFRA #SHAPARENKO pic.twitter.com/EJsq9Rm6x5
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Источник — Sport.ua
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