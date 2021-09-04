В матче квалификации ЧМ-2022 сборная Сербии переиграла команду Люксембурга (4:1).
Форвард команды гостей Жерсон Родригеш, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», в конце игры был удален за удар соперника локтем.
ВИДЕО. Локтем в голову. Как Жерсон Родригеш получил красную карточку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.