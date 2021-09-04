ВИДЕО. Локтем в голову. Как Жерсон Родригеш получил красную карточку

В матче квалификации ЧМ-2022 сборная Сербии переиграла команду Люксембурга

  • 04.09.2021 21:59
  • 4209 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Локтем в голову. Как Жерсон Родригеш получил красную карточку
© ТК Футбол 2

В матче квалификации ЧМ-2022 сборная Сербии переиграла команду Люксембурга (4:1).

Форвард команды гостей Жерсон Родригеш, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», в конце игры был удален за удар соперника локтем.

ВИДЕО. Локтем в голову. Как Жерсон Родригеш получил красную карточку

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    u6464u
    u6464u, 04.09.2021 22:44
    -2
    Он забыл что арбитр не Монзуль.
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    rasta13
    rasta13, 04.09.2021 22:41
    +1
    Ну зато Родригеш вполне адекватно себя вел в этом матче, даже руку арбитру пожал)
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    cucumber
    cucumber, 04.09.2021 22:26
    -10
    Привык наверное, что в Украине игроков Динамо за такое не наказывают
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