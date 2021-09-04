ВИДЕО. Гол престижа. Полузащитник Ворсклы поразил ворота сборной Сербии

Полузащитник полтавской «Ворсклы» Оливье Тилль забил единственный матч сборной Люксембурга в матче отбора ЧМ-2022 против команды Сербии (1:4).
При счете 0:2 Тиллю удался шикарный удар с линии штрафной площади, вратарь соперника даже не шелохнулся.
Отметим, что в этом матче красную получил Жерсон Родригеш.
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Источник — Sport.ua
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