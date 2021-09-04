БУЩАН: «У сборной Украины сейчас такая обойма вратарей... Поддерживаем их»

Кипер оценил поединок против Франции

  • 04.09.2021 21:29
  • 945 просмотров
  • 3 комментария
БУЩАН: «У сборной Украины сейчас такая обойма вратарей... Поддерживаем их»
© uaf.ua

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан, который не сможет сыграть за сборную Украины из-за травмы, оценил поединок против Франции.

Кроме Бущана не могут играть вратари Анатолий Трубин и Андрей Лунин, поэтому в сборную вернули Андрея Пятова.

«К сожалению или к счастью, не знаю, вынужден давать интервью, а не готовиться к матчу. Здесь волнуюсь больше, чем на поле. Надеюсь, удача и фортуна будут на стороне сборной Украины. У нас в Украине такая обойма сейчас вратарей...Возможно, где-то ребята не попадали в заявку сборной, но теперь у них есть шанс. Поддерживаем их, все знают этих вратарей».

«Сегодня нужно надеяться на коллектив, который может бороться и терпеть, что было показано в первом матче на их поле. Петраков? Александр Васильевич - интересный человек, думаю, он сможет настроить ребят».

«Мое возвращение? Надеюсь, уже в следующий уикэнд», - сказал Бущан.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    FatalisTUA
    FatalisTUA, 04.09.2021 22:48
    0
    JohnDoe, 04.09.2021 22:39
    Пока григорий лечится Пятов отлично работает в рамке
    Не григорій, а Георгій, хоча судячи з того, що Пятов ти написав правильно, проблема не в грамотності, а в твоїй адекватності. Гол Шапаренка французам для тебе, напевно, як кістка в горлі.. Недовболівальник. 🤦🏻‍♂️
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    JohnDoe
    JohnDoe, 04.09.2021 22:39
    0
    Пока григорий лечится Пятов отлично работает в рамке
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 04.09.2021 21:47
    0
    А стоять будет Пятов ему надо для статистики
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