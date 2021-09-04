БУЩАН: «У сборной Украины сейчас такая обойма вратарей... Поддерживаем их»

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан, который не сможет сыграть за сборную Украины из-за травмы, оценил поединок против Франции.

Кроме Бущана не могут играть вратари Анатолий Трубин и Андрей Лунин, поэтому в сборную вернули Андрея Пятова.

«К сожалению или к счастью, не знаю, вынужден давать интервью, а не готовиться к матчу. Здесь волнуюсь больше, чем на поле. Надеюсь, удача и фортуна будут на стороне сборной Украины. У нас в Украине такая обойма сейчас вратарей...Возможно, где-то ребята не попадали в заявку сборной, но теперь у них есть шанс. Поддерживаем их, все знают этих вратарей».

«Сегодня нужно надеяться на коллектив, который может бороться и терпеть, что было показано в первом матче на их поле. Петраков? Александр Васильевич - интересный человек, думаю, он сможет настроить ребят».

«Мое возвращение? Надеюсь, уже в следующий уикэнд», - сказал Бущан.