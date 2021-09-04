ФОТО. Беседин пришел на костылях поддержать сборную Украины против Франции

Артем уже прибыл на НСК «Олимпийский»

  • 04.09.2021 21:18
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ФОТО. Беседин пришел на костылях поддержать сборную Украины против Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Динамо» Артем Беседин пришел поддержать партнеров по сборной Украины, которые в субботу сыграют матч отбора ЧМ-2022 против команды Франции.
 
Отметим, что Беседин восстанавливается после тяжелой травмы колена, которую он получил во время матча против Швеции на Евро-2020.

Матч Украина – Франция начнется в 21:45.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина - Франция.

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Источник — Бомбардир

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