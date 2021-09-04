ФОТО. Беседин пришел на костылях поддержать сборную Украины против Франции

Нападающий «Динамо» Артем Беседин пришел поддержать партнеров по сборной Украины, которые в субботу сыграют матч отбора ЧМ-2022 против команды Франции.
Отметим, что Беседин восстанавливается после тяжелой травмы колена, которую он получил во время матча против Швеции на Евро-2020.
Матч Украина – Франция начнется в 21:45.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина - Франция.
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Источник — Бомбардир
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