Снова три центральных защитника? Состав Украины на матч с Францией

Сегодня в 21:45 в Киеве начнется матч отбора ЧМ-2022 Украина - Франция.
Наставник Александр Петраков перед игрой не мог рассчитывать на Александра Зинченко и Игоря Харатина.
Судя по всему, тренер решил снова играть с тремя центральными защитниками (Матвиенко, Кривцов, Забарный). Кроме того, в основе выйдет Тарас Степаненко, который пропустил прошлый матч.
Украина: Пятов, Тымчик, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Миколенко, Степаненко, Шапаренко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук
В запасе: Бойко, Ризнык, Соболь, Сирота, Качараба, Корниенко, Макаренко, Зубков, Малиновский, Сидорчук, Караваев, Сикан
Франция: Льорис, Дюбуа, Зума, Кимпемб, Динь, Чуамени, Погба, Рабьо, Коман, Гризманн, Марсьяль
В запасе: Манданда, Майнан, Тео Эрнандес, Ленгле, Варан, Мукиеле, Диаби, Гендузи, Верету, Бензема
Источник — Sport.ua
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Караваев объявлен виновным, заменили.
Нужно больше обороны на левом фланге- поэтому нет Соболя.
Нужен более рослый, опытный и сыгранный цент обороны- вышел Кривцов
Нужно отбирать в центре- Степаненко
У Зины карточка, Буяльский- травма, малина все же пока не готов- вышел Шапаренко
Или его аватарка норм ?
Или его аватарка норм ?
Второе - ты слаб умом стал ибо я говорил что вы 4 ид..та с такими вызывающими аватарками... и ты со Шпротом на первых местах заслуженно
все в музыканты не годитесь.
Надо было всё Динамо у Луческу выписать. И было бы 7:0.
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