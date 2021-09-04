Снова три центральных защитника? Состав Украины на матч с Францией

Второй матч Петракова во главе сборной

  • 04.09.2021 20:18
  • 13382 просмотра
  • 166 комментариев
Снова три центральных защитника? Состав Украины на матч с Францией
© uaf.ua

Сегодня в 21:45 в Киеве начнется матч отбора ЧМ-2022 Украина - Франция.

Наставник Александр Петраков перед игрой не мог рассчитывать на Александра Зинченко и Игоря Харатина.

Судя по всему, тренер решил снова играть с тремя центральными защитниками (Матвиенко, Кривцов, Забарный). Кроме того, в основе выйдет Тарас Степаненко, который пропустил прошлый матч.

Украина: Пятов, Тымчик, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Миколенко, Степаненко, Шапаренко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук

В запасе: Бойко, Ризнык, Соболь, Сирота, Качараба, Корниенко, Макаренко, Зубков, Малиновский, Сидорчук, Караваев, Сикан

Франция: Льорис, Дюбуа, Зума, Кимпемб, Динь, Чуамени, Погба, Рабьо, Коман, Гризманн, Марсьяль

В запасе: Манданда, Майнан, Тео Эрнандес, Ленгле, Варан, Мукиеле, Диаби, Гендузи, Верету, Бензема

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Источник — Sport.ua

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Andre066
    Andre066, 04.09.2021 21:25
    0
    Володимир Омельченко, 04.09.2021 21:23
    Яке підсилення, я тебе прошу. Граєм одним складом другий рік. Взагалі нонсенс, не можуть назбирати В ЗБІРНУ!!!! Кого хочеш того й бери, пробуй всіх підряд. Так ні. Граєм одними і тими ж. При тому що у нас футболістів впритик.
    Ярмоленко не ают на пенсию уйти спокойно
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    xxxxxxxxxxxxххх, 04.09.2021 21:25
    +1
    А замены как ни странно по делу.
    Караваев объявлен виновным, заменили.
    Нужно больше обороны на левом фланге- поэтому нет Соболя.
    Нужен более рослый, опытный и сыгранный цент обороны- вышел Кривцов
    Нужно отбирать в центре- Степаненко
    У Зины карточка, Буяльский- травма, малина все же пока не готов- вышел Шапаренко
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 04.09.2021 21:25
    0
    _-AK228, 04.09.2021 21:19
    Реально стыдно за тебя, позорника... для некоторых здесь ты явно был моральным авторитетом.., а превратился в заурядного, гнусного бота.,,
    На Максима ты такое не на катал
    Ссылка
    Володимир Омельченко
    Володимир Омельченко, 04.09.2021 21:23
    0
    pricolist, 04.09.2021 21:18
    Кстати смотрю скамейку, а усилить серьезно скамейку то почти и никем...
    Яке підсилення, я тебе прошу. Граєм одним складом другий рік. Взагалі нонсенс, не можуть назбирати В ЗБІРНУ!!!! Кого хочеш того й бери, пробуй всіх підряд. Так ні. Граєм одними і тими ж. При тому що у нас футболістів впритик.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 04.09.2021 21:22
    0
    Dfs2262ar, 04.09.2021 21:18
    Вы дебилы и одни и вторые уже достали! В каждом посте срачь между дк и шд! Вы скажите,- вы реально конченые? Хоть на игре сборной можно это г@мнометение убрать можно?
    Дам дельный совет. Функция игнорировать тебе в помощь. Все кто тебе не угоден.
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    Vladimir-Kharkiv, 04.09.2021 21:21
    +1
    Я вот не знаю что делать по телеку смотреть или нервы поберечь и в текстовой трансляции посидеть???
    Ссылка
    ampl7
    ampl7, 04.09.2021 21:20
    0
    RomanEnakievo.., 04.09.2021 20:58
    Главное, что про Витька Коваленко все забыли как про футболиста
    Витька продали... Теперь Судакова Шевченко за сало взялся раскручивать... Но ситуация изменилась - Шевченко и кум затеяли рокировочку-многоходовочку: сделать из Петракова козла отпущения и все собственные грехи связанные с 100% непопаданием на ЧМ, списать на него. А затем гольфист снова въедет в сборную на белом коне.
    Ссылка
    _-AK228
    _-AK228, 04.09.2021 21:19
    0
    -Funny__Cat-, 04.09.2021 21:13
    Почему ты плексу такие вопросы не задаёшь ? Может потому что в в одном подвале сидите ?
    Или его аватарка норм ?
    Реально стыдно за тебя, позорника... для некоторых здесь ты явно был моральным авторитетом.., а превратился в заурядного, гнусного бота.,,
    Ссылка
    Dfs2262ar
    Dfs2262ar, 04.09.2021 21:18
    0
    Алексей Голяченко, 04.09.2021 21:16
    Не хочу перечитывать коменты. Скажите, кроты уже обсосали тему с Караваевым на лавке ?
    Вы дебилы и одни и вторые уже достали! В каждом посте срачь между дк и шд! Вы скажите,- вы реально конченые? Хоть на игре сборной можно это г@мнометение убрать можно?
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 04.09.2021 21:18
    0
    Алексей Голяченко, 04.09.2021 21:16
    Не хочу перечитывать коменты. Скажите, кроты уже обсосали тему с Караваевым на лавке ?
    шото притихли кроты - наверное досасывают
    Ссылка
    pricolist
    pricolist, 04.09.2021 21:18
    0
    pricolist, 04.09.2021 21:18
    Кстати смотрю скамейку, а усилить серьезно скамейку то почти и никем...
    Усилить атаку*
    Ссылка
    pricolist
    pricolist, 04.09.2021 21:18
    +1
    Кстати смотрю скамейку, а усилить серьезно скамейку то почти и никем...
    Ссылка
    Andre066
    Andre066, 04.09.2021 21:18
    0
    Алексей Голяченко, 04.09.2021 21:16
    Не хочу перечитывать коменты. Скажите, кроты уже обсосали тему с Караваевым на лавке ?
    Да, тема уже скучна
    Ссылка
    _-AK228
    _-AK228, 04.09.2021 21:18
    0
    -Funny__Cat-, 04.09.2021 21:13
    Почему ты плексу такие вопросы не задаёшь ? Может потому что в в одном подвале сидите ?
    Или его аватарка норм ?
    А что «кричащего» в его аватарке!? Это раз..
    Второе - ты слаб умом стал ибо я говорил что вы 4 ид..та с такими вызывающими аватарками... и ты со Шпротом на первых местах заслуженно
    Ссылка
    Любомир Ковалишин
    Любомир Ковалишин, 04.09.2021 21:17
    0
    Як не тасуй захисників, якщо в воротах "мертва зона" - це без шансів.
    Ссылка
    APL
    online
    APL, 04.09.2021 21:17
    +1
    Алексей Голяченко, 04.09.2021 21:16
    Не хочу перечитывать коменты. Скажите, кроты уже обсосали тему с Караваевым на лавке ?
    А як же, даже сам Акакій виразився по ньому
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 04.09.2021 21:16
    -1
    Не хочу перечитывать коменты. Скажите, кроты уже обсосали тему с Караваевым на лавке ?
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 04.09.2021 21:15
    0
    Тарас Чубак, 04.09.2021 20:50
    Не знаю як не помітно, але з м'ячем Сидорчук краще грає, а ось без нього це інше питання, там Степану немає конкурентів
    Точно, когда Стапан без мяча всем легче
    Ссылка
    -Funny__Cat-
    -Funny__Cat-, 04.09.2021 21:15
    -3
    Володимир Омельченко, 04.09.2021 21:13
    Рукаліцо. Циган справа, шапка в парі зі стьопою. Я проти стьопи нічого не маю, просто логічніше ставити тих разом, кому грати зручніше. Наприклад сидор+шапка, або стьопа+зіна.
    Пока действует архаизм что Степаненко лучше в отборе
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    Andre066
    Andre066, 04.09.2021 21:15
    0
    Primovocatus, 04.09.2021 21:10
    А вы, друзья, как ни садитесь,
    все в музыканты не годитесь.
    Надо было всё Динамо у Луческу выписать. И было бы 7:0.
    Товарняки поменьше смотреть надо а потом официалка Украина Испания 1-0, дирижер вы никакой.
    Ссылка
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