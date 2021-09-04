Снова три центральных защитника? Состав Украины на матч с Францией

Сегодня в 21:45 в Киеве начнется матч отбора ЧМ-2022 Украина - Франция.

Наставник Александр Петраков перед игрой не мог рассчитывать на Александра Зинченко и Игоря Харатина.

Судя по всему, тренер решил снова играть с тремя центральными защитниками (Матвиенко, Кривцов, Забарный). Кроме того, в основе выйдет Тарас Степаненко, который пропустил прошлый матч.

Украина: Пятов, Тымчик, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Миколенко, Степаненко, Шапаренко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук

В запасе: Бойко, Ризнык, Соболь, Сирота, Качараба, Корниенко, Макаренко, Зубков, Малиновский, Сидорчук, Караваев, Сикан

Франция: Льорис, Дюбуа, Зума, Кимпемб, Динь, Чуамени, Погба, Рабьо, Коман, Гризманн, Марсьяль

В запасе: Манданда, Майнан, Тео Эрнандес, Ленгле, Варан, Мукиеле, Диаби, Гендузи, Верету, Бензема