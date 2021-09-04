Днепр-1
1 : 1
Александрия
04.09.2021, FT

Днепр-1 забил Александрии на 88-й минуте, но не смог удержать победу

Состоялся контрольный матч с участием команд УПЛ

  • 04.09.2021 19:58
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Днепр-1 забил Александрии на 88-й минуте, но не смог удержать победу
© СК Днепр-1

В субботу, 4 сентября, состоялся товарищеский матч между клубами УПЛ «Днепр-1» и «Александрия».
 
К 88-й минуте ни одна из команд не смогла открыть счет, но в конце матча соперники обменялись голами.
 
Контрольный матч
 
СК «Днепр-1» - ФК «Александрия» 1:1 (0:0)
Голы: Билл (88), Стецьков (90+1).
 
«Днепр-1»: Юрчук (Паст, 46, Кожокару, 67), Лучкевич (Чалый, 66), Сваток, Логинов (Адамюк, 46), Дубинчак (Монте, 46), Игнатенко, Ди Франко, Билл (Руденко, 89 ), Гуцуляк (Лебедев, 89), Когут (Свистун, 89), Русин (Кивинда, 89).
 
«Александрия» (1 тайм): Билык, Мирошниченко, Бухал, Мельник, Цуриков, Дрышлюк, Демченко, Гринь, Мустафаев, Третьяков, Одарюк.
(2 тайм) Горох (Ермаков, 66), Бухал (Захидный, 66), Фомба, Стецьков, Сацевич, Ситников, Копина, Кирюханцева, Кожушко, Калюжный, Спинелли.
 
Удаление (с правом замены): Логинов (45, фол последней надежды)
Судьи: Виталий Романов, Ярослав Трехлиб, Денис Романов (все из Днепра)

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Источник — СК Днепр-1

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