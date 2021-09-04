Днепр-1 — Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 4 сентября, состоится товарищеский матч между клубами УПЛ «Днепр-1» и «Александрия».
Поединок пройдет в Приднепровске на УТБ «Днепр». Прямая трансляция встречи начнется в 17:00 по киевскому времени.
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Источник — СК Днепр-1
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