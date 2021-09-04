БУЩАН: «Когда мне кричат: «Григорий», принципиально не даю автограф»

Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан рассказал, стали ли его чаще узнавать на улицах.



— За эти два месяца после Евро в Киеве вы ощущаете возросшую популярность?

— Да, но я не хочу почивать на лаврах и зацикливаться на этом. Моей семье и близким это очень приятно.



— Слава — тяжелая ноша?

— Не знаю. Славу я больше воспринимаю как признание достижения. Об этом говорят больше, когда человек завершает карьеру, а я на сегодня — действующий спортсмен. Мне есть куда расти, и я прилагаю максимальные усилия, чтобы развиваться и продолжать то, что происходит со мной на протяжении последних полутора лет карьеры.



— Какие-то забавные инциденты с болельщиками случаются?

— Я раз и навсегда хочу для всех сообщить, что меня зовут Георгий. Почему-то в 70% случаях меня называют Григорий. Гриша и Жора — разные имена. Меня с детства все Жорой называют — пожалуйста, так и зовите. Можете Георгием. Когда слышу на улице в спину кричат «Григорий, Григорий», я принципиально не оборачиваюсь и не останавливаюсь для автографа или фотографии. Не обижайтесь, – сказал Бущан.

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Валерий ПРИГОРНИЦКИЙ, журнал «Футбол», № 67