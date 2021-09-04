Уго ЛЬОРИС: «Знаю Зинченко и Ярмоленко, но отметил бы Бущана»

Вратарь сборной Франции Уго Льорис перед матчем отбора ЧМ-2022 с Украиной отметил вратарскую школу соперника.
«Конечно, я знаю Ярмоленко и Зинченко. Это топ-игроки. Но я бы выделил Бущана, нравится его игра. Жаль, что он травмирован. Думаю, у него есть потенциал, чтобы иметь хорошую карьеру».
«Могу вспомнить Пятова и Шовковского. В Украине всегда были хорошие вратари. Думаю, в нашем матче я буду противостоять Пятову», - сказал Льорис.
Матч Украина - Франция стартует в 21:45.
Источник — Футбол 1/2/3
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