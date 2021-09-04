Уго ЛЬОРИС: «Знаю Зинченко и Ярмоленко, но отметил бы Бущана»

Георгий не сыграет с Францией

  • 04.09.2021 19:11
  • 1147 просмотров
  • 16 комментариев
Уго ЛЬОРИС: «Знаю Зинченко и Ярмоленко, но отметил бы Бущана»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь сборной Франции Уго Льорис перед матчем отбора ЧМ-2022 с Украиной отметил вратарскую школу соперника.

«Конечно, я знаю Ярмоленко и Зинченко. Это топ-игроки. Но я бы выделил Бущана, нравится его игра. Жаль, что он травмирован. Думаю, у него есть потенциал, чтобы иметь хорошую карьеру».

«Могу вспомнить Пятова и Шовковского. В Украине всегда были хорошие вратари. Думаю, в нашем матче я буду противостоять Пятову», - сказал Льорис.

Матч Украина - Франция стартует в 21:45.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 04.09.2021 19:41 (изменен)
    0
    RomanEnakievo.., 04.09.2021 19:26
    Слава Украïнi
    Шпрот, почему ты такая смешная?
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 04.09.2021 19:40
    -2
    RomanEnakievo.., 04.09.2021 19:26
    Слава Украïнi
    Героям Слава!
    Ссылка
    -Funny__Cat-
    -Funny__Cat-, 04.09.2021 19:40
    -1
    Алексей Голяченко, 04.09.2021 19:39
    Теперь я понял почему Контрол смеялся
    Так то Олежка , он юродивый по жизни , ходит по Керчи и смеётся вечно , сам себе на уме
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 04.09.2021 19:39
    -2
    -Funny__Cat-, 04.09.2021 19:37
    То он просто в фамилии Пятов много ошибок допустил
    Теперь я понял почему Контрол смеялся
    Ссылка
    -Funny__Cat-
    -Funny__Cat-, 04.09.2021 19:37
    0
    RomanEnakievo.., 04.09.2021 19:17
    Даже вратарь чемпионов мира восхищается игрой Жоры Бущана. Но сегодня в воротах Украины будет либо Дэн Бойко, либо "мёртвая зона"
    То он просто в фамилии Пятов много ошибок допустил
    Ссылка
    _-AK228
    _-AK228, 04.09.2021 19:36
    -1
    RomanEnakievo.., 04.09.2021 19:17
    Даже вратарь чемпионов мира восхищается игрой Жоры Бущана. Но сегодня в воротах Украины будет либо Дэн Бойко, либо "мёртвая зона"
    Тупорылый Шпрот-бот, так где там о восхищении!? Может он просто без ума от игры Бущана!?
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 04.09.2021 19:26
    +2
    Face Control, 04.09.2021 19:20
    Бущана
    —————————
    И Коваленки не знает ? Шо ж он тогда знает ?
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 04.09.2021 19:26
    -2
    cooperchack, 04.09.2021 19:24
    Вперёд Украина!
    Слава Украïнi
    Ссылка
    _-AK228
    _-AK228, 04.09.2021 19:25
    -2
    RomanEnakievo.., 04.09.2021 19:17
    Даже вратарь чемпионов мира восхищается игрой Жоры Бущана. Но сегодня в воротах Украины будет либо Дэн Бойко, либо "мёртвая зона"
    Тупой Шпрот, где написано о восхищении!?
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 04.09.2021 19:24
    +2
    Вперёд Украина!
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 04.09.2021 19:24
    0
    Алексей Голяченко, 04.09.2021 19:22
    Олег, смех без причины признак дурачины
    Это же Тимофеюк, главная ценность которого - это ковер на стене в Керчи)
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 04.09.2021 19:22
    +3
    Face Control, 04.09.2021 19:20
    Бущана
    —————————
    Олег, смех без причины признак дурачины
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 04.09.2021 19:21
    +4
    LomUs17, 04.09.2021 19:19
    Согласен. Надеюсь, не Пятову придётся на 95-й мин. в штрафную соперника бежать и там пытаться противостоять... Удачи, хлопцы!
    Льорис играет в одном чемпионате с Ярмоленко и Зинченко. Он их не отметил, а сказал, что знает их. Это разные вещи. А отметил он Бущана
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 04.09.2021 19:20
    -7
    Бущана
    —————————
    Ссылка
    LomUs17
    LomUs17, 04.09.2021 19:19 (изменен)
    0
    Согласен. Надеюсь, не Пятову придётся на 95-й мин. в штрафную соперника бежать и там пытаться противостоять... Удачи, хлопцы!
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 04.09.2021 19:17
    +6
    Даже вратарь чемпионов мира восхищается игрой Жоры Бущана. Но сегодня в воротах Украины будет либо Дэн Бойко, либо "мёртвая зона"
    Ссылка
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